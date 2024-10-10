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Глава СК разберется в Ростове в смерти девушки после операции на глазах

Смерть девушки после операции на глазах расследуют в Ростове
Источник: Комсомольская правда

Ускорить расследование смерти 21-летней девушки в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Исполнение этого поручения уже поставлено на контроль.

По данным следствия, в декабре 2023 года ростовчанка, страдавшая диабетом, сделала офтальмологическую операцию.

После этого ее состояние резко ухудшилось, возникли проблемы с дыханием, но квалифицированную помощь ей оказать не успели. В итоге, при переводе в другую больницу, девушка скончалась.

— Виновные все еще не привлечены к уголовной ответственности. Мать девушки не согласна с выявленными обстоятельствами смерти. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в информационном центре СК России.