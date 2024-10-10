Единственное в Воронеже колесо обозрения практически разобрали

По кадрам с места работ видно, что уже сняты далеко не только кабинки (это было сделано в первые дни работ), но и часть прилегающих к ним конструкций. «От колеса обозрения остались рожки да ножки», — грустно пошутили воронежцы. Неделю назад администрация торгового центра сообщила о том, что аттракцион, открывшийся в мае 2018 года, скоро исчезнет с территории парка. Причина банальная — низкий спрос. Что появится на его месте — пока что не сообщается. Парк в ближайшее время ожидает масштабная реконструкция, которая подразумевает установку новых «знаковых объектов».