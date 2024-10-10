«Сын очень гордится моей победой»: 34-летняя мама из Башкирии завоевала корону на международном конкурсе Queen of Asia 2024

— Наверное, я только сейчас начинаю осознавать, насколько это круто и мощно — представлять Россию на международном конкурсе. И то, что я смогла это сделать! — делится впечатлениями Луиза. -Я очень горжусь собой. Конечно, безумно устала после долгих перелетов, но я очень счастлива! Когда меня объявили победительницей, было непонятное чувство. Я даже не сразу осознала, казалось, будто нахожусь в каком-то сне. Конечно, я была очень рада, так как к этому долго шла. Я готовилась и хотела победить, но в моменте это было так неожиданно. Меня словно вверх подкинуло!