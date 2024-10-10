«Сын очень гордится моей победой»: 34-летняя мама из Башкирии завоевала корону на международном конкурсе Queen of Asia 2024

На днях в Шанхае состоялся финал международного конкурса красоты среди замужних девушек Queen of Asia 2024. Обладательницей гран-при стала модель из Уфы Луиза Эшрокова, которая представляла на конкурсе родную Башкирию.
Главной красавице Азии 34 года, она воспитывает девятилетнего сына и работает в школе моделей LUNA MODELS. Победа на конкурсе Queen of Asia 2024 — далеко не первая в копилке достижений уфимки, ранее она получила титул «Краса Башкортостана — 2023». О том, как проходил конкурс в Шанхае, и своих впечатлениях Луиза Эшрокова рассказала «КП-Уфа».
ИЗ МЕДИЦИНЫ В МОДЕЛИ.
Молодая женщина родилась и выросла в Салавате. После окончания школы Луиза поступила в медицинский университет в Уфе, где выучилась на специалиста по социальной работе. Вот только связывать свою жизнь с медициной она не решилась, так как увлеклась модельным бизнесом. В итоге Луиза осталась в Уфе, вышла замуж, а через некоторое время родила сына.
Сейчас молодая женщина руководит школой моделей, куда на обучение приходят девушки любого роста и возраста, мечтающие погрузится в мир моды и красоты. Также уфимка занимается SMM и ведет различные социальные сети для продвижения магазинов одежды, салонов красоты. Но основной ее деятельностью стала именно работа в агентстве, которое сотрудничает с государственными проектами и на различных мероприятиях. В плотный график входят также съемки, показы, форумы.
«КАЗАЛОСЬ, БУДТО Я НАХОЖУСЬ ВО СНЕ».
Победа на международном конкурсе, корона и титул — все это до сих пор кажется Луизе Эшроковой волшебным сном. На конкурсе представляли родные страны участницы из Южной Кореи, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, Китая, Монголии, Кыргызстана и Казахстана. Красавицы продемонстрировали свои таланты и уникальность. Несмотря на высокую конкуренцию, именно Луиза смогла покорить сердца жюри и зрителей, завоевав главный приз.
— Наверное, я только сейчас начинаю осознавать, насколько это круто и мощно — представлять Россию на международном конкурсе. И то, что я смогла это сделать! — делится впечатлениями Луиза. -Я очень горжусь собой. Конечно, безумно устала после долгих перелетов, но я очень счастлива! Когда меня объявили победительницей, было непонятное чувство. Я даже не сразу осознала, казалось, будто нахожусь в каком-то сне. Конечно, я была очень рада, так как к этому долго шла. Я готовилась и хотела победить, но в моменте это было так неожиданно. Меня словно вверх подкинуло!
Вспоминая о конкурсе, уфимка отмечает разнообразие разнообразие национальных костюмов и великолепие сцены. Первоначально участницы выходили в традиционных нарядах своих стран, а затем продемонстрировали свои таланты в рамках второго этапа — конкурса талантов.
— Меня всегда вдохновляло все новое, особенно культура и традиции других стран. Наверное, поэтому этап национальных костюмов стал для меня запоминающимся моментом. Я искренне восхищалась девушками, которые через костюм смогли передать духовное богатство своего народа, — вспоминает Луиза.
СИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА.
На самом конкурсе рядом с уфимкой никого не было: в Шанхай Луиза приехала одна, но не растерялась, а напротив — приобрела ценный опыт умения рассчитывать только на свои силы. Женщина признается, что вообще впервые побывала в Китае, но настолько влюбилась в эту удивительную страну, что в дальнейшем еще не раз планирует посетить Поднебесную, а также и другие страны.
— Огромная поддержка на конкурсе была от директора модельного агентства LUNA MODELS Луизы Закирьяновой, за что я ей очень благодарна. Без ее подсказок, помощи и подготовки было бы гораздо сложнее добиться такого результата, — рассказывает Луиза.
Также на расстоянии поддерживала конкурсантку и ее родная мама, которая временно переехала в Уфу, чтобы присматривать за внуком. Ну и, конечно, главным болельщиком Луизы стал ее девятилетний сын.
— Когда сын узнал, что я победила, он даже закричал от радости! — говорит уфимка. — У него было столько эмоций! Он очень гордится моей победой. Сына поздравили в школе, ему аплодировал весь класс.
Луиза с благодарностью вспоминает многочисленные слова поддержки и пожелания победы не только от друзей и близких, но и многочисленных жителей Башкирии, которые писали ей в соцсетях. Также уфимская модель отметила хорошие отношения между конкурсантками в Шанхае.
— Все очень добрые и отзывчивые, всегда готовы были прийти на помощь, если что-то понадобится. Находясь так далеко от родного дома, это очень помогало собраться с духом, быть сильнее и увереннее в себе. — улыбается Луиза. — Даже сейчас, когда уже финал конкурса позади, мы поддерживаем связь через соцсети.
УВЛЕЧЕНИЯ И СЦЕНА.
Луиза рассказала, что почти всю жизнь занималась танцами. С одиннадцати лет девочка принимала участие в танцевальном ансамбле, потом танцевала в университете и уже на пятом курсе стала руководителем танцевальной группы. Также в студенческие годы Луиза увлекалась театром, так что на сцену выходить ей было не впервой.
— Многие думают, что если есть сценический опыт, то это легко, но нет, — рассказывает Луиза. — Каждый раз это страх, волнение, переживания, но без этого никак, и именно за это я люблю сцену. Получаешь бешенный всплеск эмоций, и на этом адреналине я могу выложиться на все 100%. Я очень люблю внимание. Перед выходом на сцену сильно волнуюсь, но как только оказываюсь перед зрителями, все волнение куда-то пропадает.
Сейчас уфимка уже вернулась домой, где посвятила себе семье и любимому делу. Но и от дальнейших участий в конкурсах не отказывается, просто всему свое время.
— Хотела бы посоветовать всем девушкам и женщинам никогда ничего не бояться и быть уверенными в себе! — говорит Луиза. — Всегда нужно идти вперед и никогда не опускать руки, как бы ни было страшно или сложно. В жизни столько возможностей: нужно уметь находить их и не бояться воспользоваться ими.