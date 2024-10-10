Последний шанс увидеть: что нужно знать о комете года C/2023 A3

И хотя изначально на комету могли полюбоваться только жители Южного полушария, с 10 по 12 октября ее можно будет наблюдать и из Северного. Причем, как объяснил в интервью ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин, высока вероятность того, что комету можно будет заметить невооруженным глазом, хоть условия для этого и оставляют желать лучшего. Еленин рекомендует делать это за городом, где небо обычно темнее. В городе астрономам-любителям, чтобы заметить C/2023 A3, может потребоваться бинокль: «Смотреть нужно на запад, сразу после захода Солнца. Комета будет заходить следом за ним, но постепенно, начиная с 10—12 октября , будет подниматься все выше. Для ее наблюдения понадобится открыть западный горизонт. Поднимаясь все выше, она будет быстро терять яркость… но что имеем».