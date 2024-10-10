Последний шанс увидеть: что нужно знать о комете года C/2023 A3

Впервые комета C/2023 A3 была замечена китайской обсерваторией Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. Тогда ее звездная величина составляла всего 18,7m.
Специалисты из Китая поделились результатами своих наблюдений, направив их в Центр малых планет — международную организацию, которая занимается сбором и систематизацией информации о малых телах Солнечной системы. Но из-за того, что полученные астрономами данные не были подтверждены сторонними наблюдателями, на какое-то время объект признали «потерянным».
Однако уже 22 февраля то же космическое тело было зафиксировано телескопом Южноафриканской обсерватории, который является частью проекта ATLAS, занимающегося ранним обнаружением околоземных объектов до их непосредственного столкновения с планетой.
В итоге комету официально признали и присвоили имя в честь двух обсерваторий-первооткрывательниц — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Позднее оказалось, что ее наблюдали еще в 2022 году в Паломарской обсерватории, однако сотрудники не смогли идентифицировать космический объект как комету или астероид.
Открытие C/2023 A3 вызвало настоящий ажиотаж по всему миру, несмотря на то что сегодня астрономы ежедневно находят новые кометы. Почему так произошло? Ответ — траектория движения и яркость кометы. После того как специалисты просчитали орбиту космического тела, оказалось, что она проходит недалеко от Солнца и Земли.
Помимо этого, яркость космического объекта постоянно увеличивалась: к январю 2024 года ее звездная величина составила уже 13,6m, а к концу апреля — 10m. Теперь комету можно было наблюдать через небольшие непрофессиональные телескопы, а также заметить хвост небесного объекта.
C/2023 A3 — рекордсменка по яркости. Она обошла даже C/2020 F3 (NEOWISE), самую яркую комету за последние 25 лет по мнению специалистов NASA, чей видимый блеск на пике летом 2020 года составил 0,9m (2 октября звездная величина C/2023 A3 составила 0,4m).
И хотя изначально на комету могли полюбоваться только жители Южного полушария, с 10 по 12 октября ее можно будет наблюдать и из Северного. Причем, как объяснил в интервью ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин, высока вероятность того, что комету можно будет заметить невооруженным глазом, хоть условия для этого и оставляют желать лучшего. Еленин рекомендует делать это за городом, где небо обычно темнее. В городе астрономам-любителям, чтобы заметить C/2023 A3, может потребоваться бинокль: «Смотреть нужно на запад, сразу после захода Солнца. Комета будет заходить следом за ним, но постепенно, начиная с
Для съемки кометы подходит 12 октября. В этот день расстояние между Землей и кометой Цзыцзиньшань-ATLAS станет минимальным: астрономы рекомендуют «ловить» комету над западной частью горизонта начиная с 18:30 по местному времени.
Причем сфотографировать «хвостатую» можно будет не только с зеркальных и беззеркальных камер, но и с обыкновенного смартфона. Главное — следовать инструкции ниже:
Правильно настройте камеру. Используйте ручное управление, чтобы максимально правильно подобрать параметры съемки. Выдержку лучше установить на 10−15 секунд, а значение ISO (светочувствительности) — на 800−3200 в зависимости от яркости кометы.
Используйте штатив и не снимайте с рук. Длинная выдержка — ключ к эффектным фотографиям. Благодаря этому устройство захватывает больше света, что позволяет максимально отразить красоту кометы на снимке. Однако при таком стиле фотографирования снимок изменится при любом движении камеры, поэтому важно, чтобы фотоаппарат оставался неподвижным. С рук же добиться такого эффекта практически невозможно.
Убедитесь, что вокруг темно. Если небо будет ярким, то комету может быть совсем не видно из-за светового загрязнения.
Однако лучшие фотографии комет получаются на полноценные зеркальные фотоаппараты: оптимально использовать объектив с фокусным расстоянием 50 мм, светосилой от 1,4 до 2,0.
27 сентября 2024 года ученые зафиксировали новую околосолнечную комету. Ее официальное название — C/2024 S1 (ATLAS). Считается, что к концу октября она может стать третьим по яркости объектом на ночном небе, уступая лишь Солнцу и Луне. Ее звездная величина достигнет от −9m до −8m. Благодаря этому хвост космического объекта в теории будет возможно разглядеть даже днем.
По словам Леонида Еленина, «комета C/2024 S1 (ATLAS) пролетит мимо Солнца 28 октября всего в 500 тыс. км над его видимой поверхностью — фотосферой». Однако наблюдать за околосолнечной, или «скребущей», кометой нужно с осторожностью: велик риск повредить зрение, так как C/2024 S1 (ATLAS) будет лететь слишком близко к Солнцу. При этом у астрономов нет уверенности, что люди смогут еще хотя бы раз наблюдать ярчайшую комету: объект может не пережить экстремальное сближение с горящим шаром. «Скоро увидим все своими глазами», — подытожил Еленин.
Мария Богрянова.