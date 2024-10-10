Люди БРИКС: на Неделю моды в Москвe привезли костюмы со всех сторон света

Дизайнеры из Китая, Индии, Южной Африки и других стран, а также отечественные бренды всю прошлую неделю — с 4 по 9 октября — презентовали свои коллекции на Третьей Московской неделе моды, которая прошла под знаком БРИКС. Всего в ЦВЗ «Манеж» прошло 83 показа. Гости воспевали свои традиции и культуру, отечественные марки — эпатировали публику и делали ставку на звездных моделей. О самых интересных шоу, которые показали на подиумах, — в материале «Известий».
9 октября в столице завершилась Третья Московская неделя моды. На трех ее подиумах в Центральном выставочном зале «Манеж» коллекции презентовали бренды из России и других стран. Гости преимущественно сосредоточились на своих культурных кодах и национальных мотивах.
Китайский KenSun удачно соединил современный стиль и фасон традиционного костюма, который читался в характерных воротниках, жакетах и платьях с баской, напоминающих кимоно, флористическом принте и аппликации в виде распустившихся бутонов. Вечернюю часть коллекции легко представить в гардеробе героинь столичной светской хроники, учитывая приближающийся китайский Новый год и любовь организаторов различных мероприятий к тематическим приемам с соответствующим поводу дресс-кодом.
Eve Valverde из Коста-Рики посвятил коллекцию мастерству ручной работы и местной природе, украсив юбки и платья распустившимися бутонами. В коллекции бразильского бренда Maison Revolta смешались ковбойский деним и космический металлик. Последнее неслучайно. Бренд посвятил коллекцию Валентине Терешковой — первой женщине, покорившей космос.
Если бы во вселенной «Джокера» устраивали fashion-шоу, то его героями могли стать Индия и Африка, которые на подиум Московской недели моды отправили моделей в клоунском гриме. Задумка в обоих случаях оказалась не совсем понятной. Tshegofatso By Design из ЮАР, с одной стороны, воспевает культуру своей страны в пончо и комбинезоне с изображением коренной жительницы, платье с воротником, напоминающим массивные бусы местных женщин, с другой — демонстрирует дикие модели, которые сложно представить за пределами подиума. Например, куртки с огромными шипами и платье с большими крыльями бабочки на спине и с юбкой, сшитой будто из пуховика.
Индийский бренд Nitin Bal Chauhan, в отличие от предыдущих, уделил внимание не столько традиционным мотивам, сколько более универсальным моделям с понятной цветовой гаммой. Визитной карточкой коллекции стали графичные края, обилие фактур и складок.
Бренд Raegitazoro из солнечной Индонезии презентовал в Москве кислотную линейку с едва уловимыми отголосками национального костюма. Ставку создатели сделали на устойчивое производство. Вся одежда была собрана из остатков всевозможных тканей, которые не пригодились при создании одежды: хлопка, спандекса, органзы и других.
Отечественные бренды продемонстрировали на подиуме многообразие и многоликость своей культуры. Дизайнер Ирина Воробьева пофантазировала о том, как бы выглядел русский народный костюм в современном мире. Главным аксессуаром коллекции стали ободки-кокошники, а цветом — красный. Славянская эстетика также нашла отражение в рушниковых орнаментах, узнаваемых сарафанах и платьях-рубахах, которые сегодня предлагается комбинировать с джинсами.
Стоит заметить, что тренд на русский стиль, который в последний раз широко обсуждался в 2023 году в связи с завирусившейся в Сети песней Кати Лель «Мой мармеладный», вновь в центре внимания дизайнеров. В сентябре 2024 года, например, в Москве прошел показ Вики Газинской, вдохновленный народными мотивами. Модели облачились в косынки, сарафаны с перфорацией, лоскутные юбки.
Одним из самых интересных на Московской неделе моды стал показ Measure из Махачкалы. Марка относительно молодая: она основана в 2018 году Зайнаб Сайдулаевой. В коллекциях находит отражение ее личный опыт и воспитание в многонациональном Дагестане, влияние его традиций, быта и искусства. В линейке, представленной на столичном подиуме, в дружном тандеме сработали спортивная эстетика и местный культурный код. Образы интересно дополнили деревянные аксессуары — большие бусы и сумки, словно сотканные из четок.
К народным мотивам обратились и другие бренды — Hatsibana из Нальчика с традиционными узорами, характерными для Кабардино-Балкарии, BEENA из Чебоксар, главным аксессуаром коллекции которого стал головной убор тухья, Dora Nikolaeva из Якутска с современным прочтением ватника.
Ностальгия по прошлым десятилетиям нашла отражение в коллекции Fashion Rebels. Бренд представил весенне-летнюю линейку «Манон 70», вдохновленную одноименной кинолентой 1968 года с Катрин Денев в главной роли. Под видеоряд из киноленты и аккомпанемент «Miss you» The Rolling Stones и «Time of the Season» The Zombies модели почти в танце воспевали работу Жана Ореля и эпоху в бесконечных мини-юбках, изделиях из вельвета и экозамши, летящих платьях и джинсах на любой случай.
Самую очаровательную и в хорошем смысле наивную коллекцию на неделе моды презентовал бренд из Челябинска Paseshnic, хотя его образы при этом всё же для смелой аудитории, которая любит выделяться. Они напоминают не то наряды из костюмной драмы о британском семействе эпохи Регентства «Бриджертоны», не то гардероб кукол, которых в свое время переодевали сегодняшние взрослые. На подиуме сменяли друг друга разноцветные платья с воланами и игриво торчащими из-под юбок панталонами.
Показ Ianis Chamalidy из Санкт-Петербурга, напротив, будто уносил в плохой район. Угрожающего вида модели дефилировали кто босиком, кто в рваных майках и колготках или вообще голышом в одних шортах и носках — будто только что ограбили. В линейке встретились гранж и комфортный уличный стиль с его широкими брюками, свободными майками, объемными пальто и пиджаками.
«ХакаМа» из Москвы тоже поддержал расслабленный стиль, а еще тренд на многослойность и асимметрию, да так яро, что линейка буквально страшный сон перфекциониста. Слишком длинные галстуки на подиуме торчали из-под слишком коротких пиджаков, а брюки едва выглядывали под чересчур длинными рубашками.
К комфортному и повседневному обратился и бренд ROGOV, чей показ стал самым обсуждаемым. Вероятно, свое дело отчасти сыграла и медийность Александра Рогова. Однако похвалу публики он заслужил не поэтому. Во-первых, многие оценили яркий розовый занавес у основания подиума — дизайном площадки, на которой друг за другом шли шоу, никто другой так не озадачился. Во-вторых, зрители отметили отличный кастинг моделей. И, наконец, саму коллекцию с ее оверсайз-моделями и интересной стилизацией вещей. Например, ажурные колготки в сочетании с ветровкой.
К слову о кастинге. Сюрпризом для публики стало участие звездных моделей. Так, актриса Елизавета Базыкина, известная по сериалам «Слово пацана» и «Комбинация», открывала показ BITTE_RUHE, а Лолита в роскошной шубе в пол закрывала шоу Игоря Гуляева.
Отличилась Московская неделя моды контрастами. Если причудливая коллекция Gapanovich из Мурманска воспевала белый цвет, то бренд IMKMODE, кажется, призывал Сатану. По крайней мере, образ одной из моделей отчетливо отсылал к чертовщине: прическа в виде рожек и длинные волочащиеся по полу волосы, растущие из ее ногтей.
Борьба тьмы и света сконцентрировалась в фантазийных, футуристичных и авангардных образах показа памяти российского модельера Егора Зайцева, которого не стало в июне 2024 года. Бренд подчеркнул, что за инопланетными нарядами стоит верность искусству и ДНК Московского модного дома его отца Вячеслава Зайцева с культовыми законченными линиями и безупречным силуэтом. Всего за неделю в столице прошло 83 показа, которые дали дизайнерам возможность международного обмена опытом, а поклонникам моды — пополнить вишлисты.