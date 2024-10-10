Люди БРИКС: на Неделю моды в Москвe привезли костюмы со всех сторон света

Если бы во вселенной «Джокера» устраивали fashion-шоу, то его героями могли стать Индия и Африка, которые на подиум Московской недели моды отправили моделей в клоунском гриме. Задумка в обоих случаях оказалась не совсем понятной. Tshegofatso By Design из ЮАР, с одной стороны, воспевает культуру своей страны в пончо и комбинезоне с изображением коренной жительницы, платье с воротником, напоминающим массивные бусы местных женщин, с другой — демонстрирует дикие модели, которые сложно представить за пределами подиума. Например, куртки с огромными шипами и платье с большими крыльями бабочки на спине и с юбкой, сшитой будто из пуховика.