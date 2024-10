Люди БРИКС: на Неделю моды в Москвe привезли костюмы со всех сторон света

Ностальгия по прошлым десятилетиям нашла отражение в коллекции Fashion Rebels. Бренд представил весенне-летнюю линейку «Манон 70», вдохновленную одноименной кинолентой 1968 года с Катрин Денев в главной роли. Под видеоряд из киноленты и аккомпанемент «Miss you» The Rolling Stones и «Time of the Season» The Zombies модели почти в танце воспевали работу Жана Ореля и эпоху в бесконечных мини-юбках, изделиях из вельвета и экозамши, летящих платьях и джинсах на любой случай.