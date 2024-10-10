9 октября в столице завершилась Третья Московская неделя моды. На трех ее подиумах в Центральном выставочном зале «Манеж» прошло 83 показа. Свои коллекции презентовали бренды из России и других стран. Гости преимущественно сосредоточились на своих национальных мотивах.
Китайский KenSun удачно соединил современный стиль и фасон традиционного костюма, который читался в характерных воротниках, жакетах и платьях с баской, напоминающих кимоно, флористическом принте и аппликациях в виде распустившихся бутонов.
В коллекции бразильского бренда Maison Revolta смешались ковбойский деним и космический металлик. Последнее неслучайно. Бренд посвятил коллекцию Валентине Терешковой — первой женщине, покорившей космос.
Российские бренды тоже обратились к культурному коду страны. Дизайнер Ирина Воробьева пофантазировала о том, как бы выглядел русский народный костюм в современном мире. Главным аксессуаром коллекции стали ободки-кокошники, а цветом — красный. Славянская эстетика также нашла отражение в рушниковых орнаментах, узнаваемых сарафанах и платьях-рубахах, которые сегодня предлагается комбинировать с джинсами. Hatsibana из Нальчика презентовал модели с традиционными узорами, характерными для Кабардино-Балкарии, Dora Nikolaeva из Якутска — ватник в современном прочтении.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Люди БРИКС: на Неделю моды в Москвe привезли костюмы со всех сторон света.