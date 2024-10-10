Завершилась Третья Московская неделя моды

Российские бренды тоже обратились к культурному коду страны. Дизайнер Ирина Воробьева пофантазировала о том, как бы выглядел русский народный костюм в современном мире. Главным аксессуаром коллекции стали ободки-кокошники, а цветом — красный. Славянская эстетика также нашла отражение в рушниковых орнаментах, узнаваемых сарафанах и платьях-рубахах, которые сегодня предлагается комбинировать с джинсами. Hatsibana из Нальчика презентовал модели с традиционными узорами, характерными для Кабардино-Балкарии, Dora Nikolaeva из Якутска — ватник в современном прочтении.