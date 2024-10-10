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На Кубани 10 октября ожидаются кратковременный дождь и ветер

Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 4 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

На Кубани 10 октября ожидается кратковременный дождь и ветер, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до +23… +25 градусов. Ветер восточной четверти 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха на Азовском побережье +21… +26 градусов. На Черноморском побережье местами ожидается дождь. Порывы ветра днем достигнут 7−12 м/с. Температура воздуха +23… 26 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае два города побили осенние температурные рекорды. Новые рекорды были зафиксированы 6 октября.