Воронежцы ощутят еще одну мощную магнитную бурю

Специалисты отмечают, что на Солнце 9 октября произошла вспышка Х уровня. Она, хоть и не самая мощная, но вызывает серьезные последствия. Так, 10 октября ожидается магнитная буря четвертого уровня. Сильнее ее только пятый уровень.