Воронежцы ощутят еще одну мощную магнитную бурю

10 октября жители Воронежской области могут ощутить еще одну сильную магнитную бурю, следует из информации от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Специалисты отмечают, что на Солнце 9 октября произошла вспышка Х уровня. Она, хоть и не самая мощная, но вызывает серьезные последствия. Так, 10 октября ожидается магнитная буря четвертого уровня. Сильнее ее только пятый уровень.
Напомним, Земля переживает серию серьезных магнитных бурь. Это явление было зафиксировано 7 и 8 октября.