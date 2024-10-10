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Воронежцы ощутят еще одну мощную магнитную бурю

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 4 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: АиФ Воронеж

10 октября жители Воронежской области могут ощутить еще одну сильную магнитную бурю, следует из информации от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отмечают, что на Солнце 9 октября произошла вспышка Х уровня. Она, хоть и не самая мощная, но вызывает серьезные последствия. Так, 10 октября ожидается магнитная буря четвертого уровня. Сильнее ее только пятый уровень.

Напомним, Земля переживает серию серьезных магнитных бурь. Это явление было зафиксировано 7 и 8 октября.