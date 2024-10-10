Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Крымского моста начала расти очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани проезд остается свободным — пробки перед пунктами досмотра нет.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.