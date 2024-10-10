У Крымского моста начала расти очередь

«К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств», — сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд остается свободным — пробки перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.