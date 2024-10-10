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Глава женского ГК «Ростов-Дон» собирается застроить часть Левобережной в Ростове

Бизнесмен Сергей Самсоненко построит в Ростове лодочную станцию и спортивный центр.

Источник: Комсомольская правда

Президент женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Сергей Самсоненко планирует возвести на улице Левобережной два новых объекта — лодочную станцию и спортивный клуб, сообщает «Город N».

Предварительно, площадь лодочной станции составит 560 кв. метров. Площадь двухэтажного спортклуба с комплексом площадок — 416 кв. метров. Строительные работы должны провести в 2025—2026 годах.

Сергей Самсоненко недавно возглавил женский гандбольный клуб «Ростов-Дон». Также бизнесмен ведет букмекерский бизнес, владеет молочным заводом и зарегистрировал компанию по аренде и лизингу легковых автомобилей.