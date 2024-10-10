Средние зарплатные предложения в Омске выросли на 16% за год

В целом по России зарплатные предложения увеличились на 17% за год, до 74 492 рублей в месяц при полной занятости. В Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 16% (до 106 339 рублей), а в Санкт-Петербурге — на 15% (до 85 684 рублей).