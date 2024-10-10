Средние зарплатные предложения в Омске выросли на 16% за год

Средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях в Омске, выросла на 16% при сравнении с показателем лета 2023. В среднем кандидатам здесь предлагают около 63 407 рублей за полный рабочий день.
Больше всего — на 24% — июле-сентябре 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года средняя предлагаемая зарплата значительнее всего выросла в Тольятти (до 66 047 рублей в месяц) и в Ижевске (до 66 153 рублей в месяц).
В целом по России зарплатные предложения увеличились на 17% за год, до 74 492 рублей в месяц при полной занятости. В Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 16% (до 106 339 рублей), а в Санкт-Петербурге — на 15% (до 85 684 рублей).