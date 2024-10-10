Четверть молодых педагогов в Новосибирской области уходит в первые годы работы

Традиционно число свободных вакансий в образовательных учреждениях считают по итогам учебного года, и таких на конец мая была одна тысяча. В областном центре к 1 сентября не хватало около восьмисот учителей. Всего в Новосибирске трудится порядка двадцати тысяч педагогов, в области — 26 170 (в 2022-м в системе общего образования региона насчитывалось 25,74 тысячи работников).
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила сокращение дефицита кадров. Ежегодно в отрасль приходит почти 650 выпускников педуниверситета и педколледжа. Есть и специалисты, окончившие непрофильные вузы. Но одно дело прийти, а другое — остаться в профессии после первой учебной четверти, отметила министр. Только 75 процентов молодых педагогов задерживаются в образовательных учреждениях на три года и более.
Заметную роль в решении кадровых вопросов играет федеральный проект «Земский учитель»: с 2020 года по нему в сферу образования привлечено более двухсот человек. В регионе также реализуется проект «Сетевой учитель», который позволяет педагогам базовых школ вести уроки в онлайн режиме для сельских и отдаленных территорий. Проект, как говорит Мария Жафярова, эффективный, но сложный технически, так как на местах детям помощь должны оказывать тьюторы, а их также не хватает.
Проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Алексей Герасев связывает снижение остроты кадровой проблемы с цифрами приема в вуз. Так, за последние десять лет число бюджетных мест в НГПУ увеличилось с 1 700 до 2 200. В этом году еще около 1 300 человек принято на внебюджетные места. Серьезное подспорье — целевой набор.
Тем не менее список востребованных специальностей год от года остается прежним. Школам нужны учителя математики и физики, русского языка и литературы, начальных классов, преподаватели иностранных языков.
— Мы увеличили прием на языковые программы. В образовательном процессе пошли по пути сдвоенных программ, что позволяет готовить универсальных специалистов, например, преподавателя географии и английского языка, математики и иностранного языка. Это позволит закрыть часть вакансий, — говорит Алексей Герасев.
В этом году у абитуриентов вуза наиболее востребованными оказались такие направления подготовки, как русский язык и литература (их выбрали 128 человек), математика (105 человек), логопедия. Спросом пользуются информатика, физика, химия, биология.
Приход молодых специалистов в образовательные учреждения сказался на среднем возрасте учителей: за последние несколько лет он снизился с 51 до 47 лет. По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, в 2024 году образовательные учреждения Новосибирска пополнили 329 таких педагогов.
— Для закрепления кадров на местах используются меры поддержки, в числе которых — возмещение расходов на наем жилья, проезд в городском транспорте, выплачиваются единовременные выплаты в размере прожиточного минимума, существуют льготы на санаторное лечение и другие, — сообщил Рамиль Ахметгареев.
В сельских территориях этот перечень дополняется льготами на оплату услуг ЖКХ, бесплатным питанием для детей и внеочередным предоставлением мест в детские сады.
Но, безусловно, одним из главных мотивирующих инструментов является заработная плата. И она растет, утверждают в профильном областном министерстве. Так, на конец 2023 года средняя заработная плата в системе общего образования региона составила около 54 тысяч рублей. В областном центре она приблизилась к отметке в 60 тысяч рублей в общеобразовательных учреждениях, 52 тысячи в дошкольных и 54 тысячи — в учреждениях допобразования.
— Но разброс в зарплатах большой — например, у молодых специалистов и педагогов со стажем, — отмечает руководитель департамента образования мэрии.
Аналитики hh.ru констатируют, что Новосибирская область не вошла в топ-20 российских регионов с наиболее высокими зарплатами для педагогов. Она лишь на 24-м месте среди 77 представителей. В то же время новосибирские учителя более высокооплачиваемые по сравнению с коллегами из соседних регионов СФО.
По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», диапазон средних предлагаемых зарплат для учителей в России колеблется от 34 483 до 70 тысяч рублей. Лидером по размеру зарплатных предложений для педагогов стала Москва, где работодатели готовы платить в среднем 75 200 рублей.
Кстати
По данным hh.ru, за девять месяцев 2024 года в Сибирском федеральном округе открыто 8,2 тысячи вакансий для педагогов, большая часть из них — в Новосибирской области (29 процентов от всех предложений). На втором месте — Красноярский край (18 процентов), на третьем — Иркутская область (11 процентов). Далее идут Кемеровская и Омская области, Алтайский край и Томская область. По сравнению с прошлым годом в 2024-м спрос на учителей и преподавателей увеличился в Сибири лишь на два процента.