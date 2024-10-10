Четверть молодых педагогов в Новосибирской области уходит в первые годы работы

Заметную роль в решении кадровых вопросов играет федеральный проект «Земский учитель»: с 2020 года по нему в сферу образования привлечено более двухсот человек. В регионе также реализуется проект «Сетевой учитель», который позволяет педагогам базовых школ вести уроки в онлайн режиме для сельских и отдаленных территорий. Проект, как говорит Мария Жафярова, эффективный, но сложный технически, так как на местах детям помощь должны оказывать тьюторы, а их также не хватает.