Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен

«Ранее мы занимались развитием этого проекта в свободное от учебы и работы время, сейчас мы договорились фокусироваться на гранте, уделять проекту больше времени… Мы будем собирать как можно больше данных, анализировать, как пользователи себя ведут, какие факторы влияют на их поведение и стараться строить персонализированные предложения таким образом, чтобы повышать продажи заведениям, подключившимся к нашему сервису», — приводятся слова руководителя команды разработчиков, студента четвертого курса Факультета информационных технологий НГУ Ивана Моргуна.