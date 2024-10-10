Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен

НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости. Фонд содействия инновациям (фонд Бортника) одобрил грант в размере 4 миллионов рублей студентам Новосибирского госуниверситета, которые разработали Telegram-бот для заказа напитков в кофейнях, сообщается на сайте НГУ.
«Фонд содействия инновациям одобрил выделение гранта в размере 4 миллионов рублей по программе “Старт Цифровые Технологии” резидентам стартап-студии Новосибирского государственного университета — разработчикам Telegram-бота для кофеен. В планах основателей проекта создать полноценный сервис на базе машинного обучения для построения “умного” маркетинга», — говорится в сообщении.
По словам разработчиков, идея проекта возникла у них в очереди за кофе в университете и заключалась в создании сервиса, позволяющего заранее заказать напиток навынос и не тратить время на ожидание. Так, на свет появился бот Cloffer.
«Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заходит в Telegram-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ и следит за его статусом приготовления. Гостю приходит уведомление о готовности напитка или блюда. Также пользователь сервиса может получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не регистрируясь и не скачивая никаких приложений», — отметили в вузе.
«Ранее мы занимались развитием этого проекта в свободное от учебы и работы время, сейчас мы договорились фокусироваться на гранте, уделять проекту больше времени… Мы будем собирать как можно больше данных, анализировать, как пользователи себя ведут, какие факторы влияют на их поведение и стараться строить персонализированные предложения таким образом, чтобы повышать продажи заведениям, подключившимся к нашему сервису», — приводятся слова руководителя команды разработчиков, студента четвертого курса Факультета информационных технологий НГУ Ивана Моргуна.
По его словам, в процессе развития поменяется и внешний облик сервиса: вместо стандартного бота он получит полноценный графический интерфейс, в котором можно будет посмотреть на изображения товаров и заказать их в более удобном формате. Разработчики сервиса уже планируют подключать заведения общепита не только в Новосибирске, но и в Омске, Тюмени.
«Победа в конкурсе дает дополнительную уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, потому что эксперты фонда оценили, что наша идея перспективна», — добавил Моргун.