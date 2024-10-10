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«Омск РТС» нашлет на своих должников десятки коллекторов

В минувшую среду, 9 октября 2024 года, на портале госзакупок зарегистрирована заявка компании «Омск РТС» о найме специалистов-коллекторов по взысканию задолженности с потребителей теплоэнергии. Оговаривается, что речь идет исключительно о гражданах (физических лицах).

Источник: Nick Fancher/CC0

Обозначено, что речь идет о периоде сотрудничества с начала 2025 по конец 2027 года. За три года «Омск РТС» готова вложить в обозначенные процедуры до 47,428 миллиона рублей.

В конкурсной документации описан «объем работы» коллекторов: "ориентировочно 14 961 должник, на текущий момент не привлеченных к суду, а также ведение 287 исполнительных производств. Предполагаются как личные встречи, так и телефонные переговоры с должниками, также коллекторы уполномочены посылать им голосовые или текстовые сообщения и отправлять заказные письма. Минимальные требования к кадрам подрядчика: 25 сотрудников с высшим юридическим образованием и 20 сотрудников кол-центров для дистанционной работы.

Стоит отметить, что в последний раз аналогичная конкурсная процедура проводилась в сентябре 2023 года. Тогда объем финансовых вложений «Омск РТС» в сотрудничество со специалистами по взысканию долгов оценивался максимально в 14 миллионов рублей, то есть почти в 3,4 раза меньше. Правда, в данном случае период оказания соответствующих услуг ограничивался лишь одним годом — 2024-м. При этом ориентировочная нагрузка прописывалась в большем объеме.

ЖКХ