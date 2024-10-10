«Омск РТС» нашлет на своих должников десятки коллекторов

Обозначено, что речь идет о периоде сотрудничества с начала 2025 по конец 2027 года. За три года «Омск РТС» готова вложить в обозначенные процедуры до 47,428 миллиона рублей.
В конкурсной документации описан «объем работы» коллекторов: "ориентировочно 14 961 должник, на текущий момент не привлеченных к суду, а также ведение 287 исполнительных производств. Предполагаются как личные встречи, так и телефонные переговоры с должниками, также коллекторы уполномочены посылать им голосовые или текстовые сообщения и отправлять заказные письма. Минимальные требования к кадрам подрядчика: 25 сотрудников с высшим юридическим образованием и 20 сотрудников кол-центров для дистанционной работы.
Стоит отметить, что в последний раз аналогичная конкурсная процедура проводилась в сентябре 2023 года. Тогда объем финансовых вложений «Омск РТС» в сотрудничество со специалистами по взысканию долгов оценивался максимально в 14 миллионов рублей, то есть почти в 3,4 раза меньше. Правда, в данном случае период оказания соответствующих услуг ограничивался лишь одним годом — 2024-м. При этом ориентировочная нагрузка прописывалась в большем объеме.