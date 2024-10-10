«Омск РТС» нашлет на своих должников десятки коллекторов

Стоит отметить, что в последний раз аналогичная конкурсная процедура проводилась в сентябре 2023 года. Тогда объем финансовых вложений «Омск РТС» в сотрудничество со специалистами по взысканию долгов оценивался максимально в 14 миллионов рублей, то есть почти в 3,4 раза меньше. Правда, в данном случае период оказания соответствующих услуг ограничивался лишь одним годом — 2024-м. При этом ориентировочная нагрузка прописывалась в большем объеме.