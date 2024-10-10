Омску вновь может не хватить техники для уборки дорог после снегопадов

Мэр Омска Сергей Шелест в эфире программы «Прямой разговор» рассказал о подготовке города к зиме. По его словам, согласно нормативам, на содержание дорог в городе-миллионнике необходимо 1 800 единиц техники и 4 000 — 5 000 рабочих. По факту же в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства работает всего 1 200 человек. Техники же в городе всего 400 единиц. Из них полностью готовы 362 машины, все 400 будут готовы к работе к 1 ноября.