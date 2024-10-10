Девятилетнему сыну выплатил больше миллиона рублей житель Хабаровского края

В Комсомольске сотрудники органа принудительного исполнения добились взыскания более миллиона рублей алиментов с отца, который долгое время игнорировал свои обязанности по содержанию девятилетнего сына. Мужчина не только не выплачивал алименты, но и не принимал участия в воспитании ребенка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время личной встречи с судебным приставом он пытался оправдать свое бездействие отсутствием работы. Однако, несмотря на неоднократные направления в центр занятости, на учет он не становился.
«Принятые меры, такие как ограничение права выезда за границу и управление транспортом, а также арест банковских счетов, не оказали должного влияния на должника. Выяснив, что у комсомольчанина есть квартира, пристав запретил регистрацию любых действий с недвижимостью», — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Когда несознательный отец решил продать квартиру и обратился к судебному приставу с просьбой снять запрет, ему объяснили, что ограничения будут сняты только после полного погашения долга.
Спустя несколько недель должник выплатил сыну более миллиона рублей алиментов и уплатил исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований.