Девятилетнему сыну выплатил больше миллиона рублей житель Хабаровского края

В Комсомольске сотрудники органа принудительного исполнения добились взыскания более миллиона рублей алиментов с отца, который долгое время игнорировал свои обязанности по содержанию девятилетнего сына. Мужчина не только не выплачивал алименты, но и не принимал участия в воспитании ребенка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".