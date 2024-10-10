В омском МЧС объяснили, зачем спасатели поливали водой Иртыш

Корреспондент портала Om1.ru заметил пожарные машины на Иртышской набережной. Сотрудники МЧС буквально поливали реку водой.
Как пояснили порталу Om1.ru в пресс-службе МЧС России по Омской области, в это время проводилась ежедневная отработка действий личного состава.
«Она [отработка] может проводиться в части, а может на водоёме. Сегодня специалисты решили отработку провести таким образом — на Иртыше. Отрабатывается процесс забора воды из водоёма», — рассказали в ведомстве.
Спасатели наполняли ёмкость водой, а потом освобождали. Если во время пожара вода в машине закончится, то специалисты могут приехать на водоём и набрать воду таким образом.
Ранее в МЧС России по Омской области рассказали о пожаре, который произошёл в пятиэтажном доме, расположенном в Октябрьском округе. Огонь начал распространяться в среду, 9 октября, около восьми часов вечера. В тушении были задействованы 19 огнеборцев и шесть единиц спецтехники.