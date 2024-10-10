В омском МЧС объяснили, зачем спасатели поливали водой Иртыш

Ранее в МЧС России по Омской области рассказали о пожаре, который произошёл в пятиэтажном доме, расположенном в Октябрьском округе. Огонь начал распространяться в среду, 9 октября, около восьми часов вечера. В тушении были задействованы 19 огнеборцев и шесть единиц спецтехники.