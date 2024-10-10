Здравствуй, зимушка-зима: первый снег обещают новосибирцам завтра — 11 октября

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня ночью в Новосибирской области температура воздуха составит 0…-2 градуса. Днем +2…+4. Похолодание несет северо-западный ветер, который будет дуть все три дня. Иногда порывы будут достигать 18−20 м\с.