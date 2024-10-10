Здравствуй, зимушка-зима: первый снег обещают новосибирцам завтра — 11 октября

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня ночью в Новосибирской области температура воздуха составит 0…-2 градуса. Днем +2…+4. Похолодание несет северо-западный ветер, который будет дуть все три дня. Иногда порывы будут достигать 18−20 м\с.
Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются по всей территории области. Особенно сильными они будут на юге.
В субботу ночью будет −3…-8. Днем от 0 до +5 градусов. И снова дождь с мокрым снегом.
В воскресенье осадков не ожидается. Но будет еще холоднее. Ночью до −9. Днем −1…+4.
По приметам, постоянный снежный покров устанавливается ровно через месяц после того, как выпадет первый снег.
Екатерина СОСНИНА.