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Здравствуй, зимушка-зима: первый снег обещают новосибирцам завтра — 11 октября

В ночь с 10 на 11 октября температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

Сейчас в Харрисбурге: +11° 3 м/с 62% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня ночью в Новосибирской области температура воздуха составит 0…-2 градуса. Днем +2…+4. Похолодание несет северо-западный ветер, который будет дуть все три дня. Иногда порывы будут достигать 18−20 м\с.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются по всей территории области. Особенно сильными они будут на юге.

В субботу ночью будет −3…-8. Днем от 0 до +5 градусов. И снова дождь с мокрым снегом.

В воскресенье осадков не ожидается. Но будет еще холоднее. Ночью до −9. Днем −1…+4.

По приметам, постоянный снежный покров устанавливается ровно через месяц после того, как выпадет первый снег.

Екатерина СОСНИНА.