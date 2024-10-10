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В семи видах красноярских готовых салатов нашли кишечную палочку и плесневые грибы

В семи видах салатов, произведенных в Красноярском крае, нашли кишечную палочку и плесневые грибы.

Источник: Freepik

Специалисты с начала года исследовали больше 73 видов готовых салатов, сделанных на предприятиях края. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского филиала «Центра оценки качества зерна».

Образцы проверяли на наличие бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, плесневых грибов, дрожжей и золотистого стафилококка. В результате в 7 видах салатов выявили больше 20 нарушений.

Так, найденные в продуктах плесневые грибы вызывают микробиологическую порчу продукта. Обнаруженные специалистами бактерии группы кишечной палочки свидетельствуют о фекальном загрязнении продукта. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при изготовлении не соблюдались санитарные правила, сроки и температурные режимы хранения.

Информацию о нарушениях сообщили производителям. Продукция будет изъята из оборота, а предприятия должны принять меры.

Специалисты напоминают, что готовые салаты быстро портятся и могут быть опасны, если производитель смешал продукты с разным сроком хранения.

«Салаты с мясом, птицей, сыром, морепродуктами, да и овощные салаты, заправленные майонезом или соусами, представляют собой идеальную среду для размножения бактерий, в которой эти процессы ускоряются в десятки раз», — рассказала технический директор органа инспекции Центра Елена Сивагина.

Покупателям советую не только проверять срок годности, но и по возможности воздержаться от готовой еды из супермаркетов или выбирать блюда без паштета, сметанных и майонезных соусов или заварного крема.

здоровье