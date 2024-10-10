Согласно имеющимся у посольства РФ в Вашингтоне данным, Украина при содействии Запада планирует провокации в зоне боевых действий, в том числе с использованием химоружия. По информации дипмиссии, страны НАТО доставили на Украину более 70 единиц устройств выявления и фиксации токсичных веществ.