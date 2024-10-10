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Главные новости 10 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 10 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 октября 2024 года.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

Источник: Reuters

Как минимум два человека стали жертвами урагана, обрушившегося на штат Флорида на юго-востоке США. Из-за торнадо в штате были разрушены порядка 125 домов. Ожидается, что «Милтон» продолжит вызывать опасные штормовые нагоны, ливневые дожди в центральной части Флориды.

Посольство предупредило о планах Киева по применению химоружия

Согласно имеющимся у посольства РФ в Вашингтоне данным, Украина при содействии Запада планирует провокации в зоне боевых действий, в том числе с использованием химоружия. По информации дипмиссии, страны НАТО доставили на Украину более 70 единиц устройств выявления и фиксации токсичных веществ.

В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки дрона ВСУ

После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа началась организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, возгорание ликвидируют, жертв и пострадавших нет.

Следователи допросили в Израиле обвиняемого в убийстве Талькова

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники СК из Санкт-Петербурга допросили бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта. Для допроса следователи прилетели в Израиль, во время допроса Шляфман отрицал свою причастность к смерти рок-музыканта, пишут «Известия».

Россияне назвали зарплату, необходимую для счастья

Источник: Freepik

В среднем для счастья гражданам нужно 250 тыс. рублей ежемесячно. По мнению россиян, бедным можно считать человека, зарабатывающего меньше 43 тыс. рубей в месяц, а богатым — получающего более 860 тысяч.