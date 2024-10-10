Главные новости 10 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 октября 2024 года.
Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды
Как минимум два человека стали жертвами урагана, обрушившегося на штат Флорида на юго-востоке США. Из-за торнадо в штате были разрушены порядка 125 домов. Ожидается, что «Милтон» продолжит вызывать опасные штормовые нагоны, ливневые дожди в центральной части Флориды.
Посольство предупредило о планах Киева по применению химоружия
Согласно имеющимся у посольства РФ в Вашингтоне данным, Украина при содействии Запада планирует провокации в зоне боевых действий, в том числе с использованием химоружия. По информации дипмиссии, страны НАТО доставили на Украину более 70 единиц устройств выявления и фиксации токсичных веществ.
В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки дрона ВСУ
После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа началась организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, возгорание ликвидируют, жертв и пострадавших нет.
Следователи допросили в Израиле обвиняемого в убийстве Талькова
Сотрудники СК из Санкт-Петербурга допросили бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта. Для допроса следователи прилетели в Израиль, во время допроса Шляфман отрицал свою причастность к смерти рок-музыканта, пишут «Известия».
Россияне назвали зарплату, необходимую для счастья
В среднем для счастья гражданам нужно 250 тыс. рублей ежемесячно. По мнению россиян, бедным можно считать человека, зарабатывающего меньше 43 тыс. рубей в месяц, а богатым — получающего более 860 тысяч.