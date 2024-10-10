Более 1400 мероприятий: в НСО подвели итоги декады людей серебряного возраста

В Новосибирской области завершилась декада людей серебряного возраста, в ходе которой прошло более 1400 мероприятий, направленных на поддержку пожилых граждан и укрепление межпоколенных связей. Мероприятия охватывали различные сферы: от социальных и медицинских до культурных и спортивных. Организаторы — профильные министерства правительства региона — стремились не только улучшить качество жизни пожилых людей, но и создать платформы для общения между разными поколениями.
Центральным событием декады стала акция «Шаги здоровья». В этом году к ней присоединились школьники, что стало важным шагом к сближению молодежи и пожилых людей. Участники акции занимались зарядкой и спортивной ходьбой, делясь друг с другом опытом ведения здорового образа жизни. Пожилые участники рассказали школьникам о своих секретах долголетия, что способствовало обмену знаниями между поколениями.
Одним из нововведений этого года стало привлечение волонтеров из числа учащихся. Молодежь активно участвовала в организации мероприятий и помогала пожилым людям, что способствовало формированию дружеских отношений. Взаимодействие между молодыми волонтерами и пожилыми участниками создало уникальную атмосферу, где опыт старшего поколения сочетался с энергией молодежи.
Декада пожилых людей продемонстрировала важность межпоколенной коммуникации. Общение с молодежью помогает пожилым сохранить активность и чувство молодости, а для молодых людей это возможность перенять жизненный опыт и мудрость старшего поколения.
Хотя официальные мероприятия декады завершились, работа по поддержке пожилых людей продолжается. Власти региона намерены внедрять успешные практики в социальных учреждениях, чтобы обеспечить постоянное внимание к нуждам людей серебряного возраста.
Данная инициатива является частью национальных проектов, реализуемых в России в соответствии с указами президента о национальных целях развития страны до 2030 года. Подробная информация доступна на официальном сайте национальных проектов.