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Более 1400 мероприятий: в НСО подвели итоги декады людей серебряного возраста

Декада пожилых людей успешно прошла в Новосибирской области. Ключевым направлением было укрепление связей между поколениями. Поддержка людей серебряного возраста и создание площадок для общения пожилых с молодежью занимали особое место. Более 1400 мероприятий: в НСО подвели итоги декады людей серебряного возраста.

Источник: Om1 Омск

В Новосибирской области завершилась декада людей серебряного возраста, в ходе которой прошло более 1400 мероприятий, направленных на поддержку пожилых граждан и укрепление межпоколенных связей. Мероприятия охватывали различные сферы: от социальных и медицинских до культурных и спортивных. Организаторы — профильные министерства правительства региона — стремились не только улучшить качество жизни пожилых людей, но и создать платформы для общения между разными поколениями.

Центральным событием декады стала акция «Шаги здоровья». В этом году к ней присоединились школьники, что стало важным шагом к сближению молодежи и пожилых людей. Участники акции занимались зарядкой и спортивной ходьбой, делясь друг с другом опытом ведения здорового образа жизни. Пожилые участники рассказали школьникам о своих секретах долголетия, что способствовало обмену знаниями между поколениями.

Одним из нововведений этого года стало привлечение волонтеров из числа учащихся. Молодежь активно участвовала в организации мероприятий и помогала пожилым людям, что способствовало формированию дружеских отношений. Взаимодействие между молодыми волонтерами и пожилыми участниками создало уникальную атмосферу, где опыт старшего поколения сочетался с энергией молодежи.

Кроме того, в рамках декады была запущена программа по цифровой гигиене для пожилых людей. Она включала обучение основам безопасного поведения в интернете, защите от мошенничества и использованию электронных услуг. Участники узнали о безопасных приложениях и возможностях виртуальных помощников, что позволило им повысить уровень цифровой грамотности.

Декада пожилых людей продемонстрировала важность межпоколенной коммуникации. Общение с молодежью помогает пожилым сохранить активность и чувство молодости, а для молодых людей это возможность перенять жизненный опыт и мудрость старшего поколения.

Хотя официальные мероприятия декады завершились, работа по поддержке пожилых людей продолжается. Власти региона намерены внедрять успешные практики в социальных учреждениях, чтобы обеспечить постоянное внимание к нуждам людей серебряного возраста.

Данная инициатива является частью национальных проектов, реализуемых в России в соответствии с указами президента о национальных целях развития страны до 2030 года. Подробная информация доступна на официальном сайте национальных проектов.