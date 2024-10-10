Более 1400 мероприятий: в НСО подвели итоги декады людей серебряного возраста

В Новосибирской области завершилась декада людей серебряного возраста, в ходе которой прошло более 1400 мероприятий, направленных на поддержку пожилых граждан и укрепление межпоколенных связей. Мероприятия охватывали различные сферы: от социальных и медицинских до культурных и спортивных. Организаторы — профильные министерства правительства региона — стремились не только улучшить качество жизни пожилых людей, но и создать платформы для общения между разными поколениями.