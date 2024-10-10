Комсомольчанин отправится в тюрьму за подпольное казино и поножовщину

В Хабаровском крае суд вынес приговор трём участникам преступной группы, которые создали подпольное казино в Комсомольске-на-Амуре. Все обвиняемые признаны виновными в незаконной игорной деятельности и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
История началась, когда житель города Юности решил подзаработать на азартных играх. Он привлёк своего знакомого, и вместе они арендовали нежилые помещения, где оборудовали игровое заведение. Для этого они купили 17 персональных компьютеров, столы, фишки и карты, чтобы создать полноценное казино. Чуть позже один из должников получил предложение стать администратором заведения. Прибыль от игорной деятельности делилась между участниками в зависимости от их роли в организации.
Ситуация вышла из-под контроля в ночь с 4 на 5 марта 2022 года, когда организатор заведения поссорился с одним из игроков. В ходе конфликта он ударил мужчину ножом в живот, нанеся ему тяжёлые травмы. После этого подпольным казино заинтересовались правоохранители, и «бизнесу» был положен конец.
Суд приговорил организатора казино к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Один из соучастников получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Другой участник был условно осуждён на 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев и штрафом в 400 тысяч рублей.