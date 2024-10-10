Комсомольчанин отправится в тюрьму за подпольное казино и поножовщину

Суд приговорил организатора казино к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Один из соучастников получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Другой участник был условно осуждён на 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев и штрафом в 400 тысяч рублей.