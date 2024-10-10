Сергей Шелест отметил большую роль нацпроектов в развитии инфраструктуры Омска

Гостем студии стал мэр Омска Сергей Шелест.
Одним из вопросов, которые были затронуты на программе, стал ремонт дорог. Как отметил градоначальник, здесь идёт хорошая федеральная поддержка.
«Спасибо должен сказать нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что есть нацпроект “Безопасные и качественные дороги”. В его рамках в Омске ведётся достаточно широкий и капитальный ремонт, и реконструкция дорог», — сказал Сергей Шелест.
В этом году по данному нацпроекту в городе было отремонтировано девять дорог. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проходит и реконструкция Сыропятского тракта. На эти цели было выделено более миллиарда рублей. Дорога там была расширена, в скором времени появятся светофоры и другая дорожная инфраструктура. Сдать объект должны в декабре этого года.
Многоэтажку на 1-й Ленинградской, известную омичам, как дом на 6-й Станционной, строят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В ней будет 218 квартир, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья. Дом состоит из двух секций — в одной из них проведена уже чистовая отделка.
«Сделаем всё, чтобы переселенцы из аварийного жилья встретили Новый год в комфортабельных условиях», — подчеркнул мэр.
Ещё одним нацпроектом, реализуемым в Омске и области, стал проект «Экология». В его рамках, в частности, можно возместить расходы по подключению к газу при переходе на этот вид топлива с печного отопления.
Как уточнили в городской администрации, в 2024 году на перевод с печного отопления на газовое в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрены средства в размере 178 млн рублей на 841 домов. В настоящее время выплаты получили 859 омичей на общую сумму 148 млн рублей, а в октябре и ноябре будет предоставляться компенсация. В планах — возместить расходы на установку котла 180 жителям частных домов на сумму чуть более 30 млн рублей.
Ранее мы писали о том, что в Омске все дома подключили к теплоснабжению.