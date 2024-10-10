Сергей Шелест отметил большую роль нацпроектов в развитии инфраструктуры Омска

В этом году по данному нацпроекту в городе было отремонтировано девять дорог. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проходит и реконструкция Сыропятского тракта. На эти цели было выделено более миллиарда рублей. Дорога там была расширена, в скором времени появятся светофоры и другая дорожная инфраструктура. Сдать объект должны в декабре этого года.