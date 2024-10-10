В 6 сельских школах Новосибирской области обновлены спортзалы по нацпроекту

В Новосибирской области завершился ремонт спортивных залов в шести сельских школах, что стало частью федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Обновление материально-технической базы образовательных учреждений направлено на создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также для учебно-исследовательской и творческой деятельности.
К началу учебного года обновленные залы стали доступны для 742 учеников, обучающихся в этих школах. В ходе ремонта были проведены работы по замене окон и дверей, обновлению электрики, а также ремонту полов, потолков, раздевалок и душевых. Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила важность улучшения материально-технической базы для создания комфортных условий обучения.
В рамках программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» проводятся работы по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений. Это позволяет не только повысить качество образовательного процесса, но и создать благоприятные условия для физического развития детей.
Национальные проекты реализуются в соответствии с указами президента Российской Федерации о национальных целях развития страны до 2030 года. Более подробную информацию о реализации проектов можно найти на официальном сайте национальные проекты.рф.