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В 6 сельских школах Новосибирской области обновлены спортзалы по нацпроекту

Обновление материально-технической базы в образовательных организациях проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области завершился ремонт спортивных залов в шести сельских школах, что стало частью федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Обновление материально-технической базы образовательных учреждений направлено на создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также для учебно-исследовательской и творческой деятельности.

К началу учебного года обновленные залы стали доступны для 742 учеников, обучающихся в этих школах. В ходе ремонта были проведены работы по замене окон и дверей, обновлению электрики, а также ремонту полов, потолков, раздевалок и душевых. Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила важность улучшения материально-технической базы для создания комфортных условий обучения.

Ремонт спортивных залов был осуществлён на средства субсидии из федерального и областного бюджетов в объеме более 11 миллионов рублей. Дополнительно администрация Болотнинского района выделила более 1 миллиона рублей из муниципального бюджета для комплексного ремонта вспомогательных помещений, включая раздевалки и санузлы.

В рамках программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» проводятся работы по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений. Это позволяет не только повысить качество образовательного процесса, но и создать благоприятные условия для физического развития детей.

Национальные проекты реализуются в соответствии с указами президента Российской Федерации о национальных целях развития страны до 2030 года. Более подробную информацию о реализации проектов можно найти на официальном сайте национальные проекты.рф.

образование