В 6 сельских школах Новосибирской области обновлены спортзалы по нацпроекту

К началу учебного года обновленные залы стали доступны для 742 учеников, обучающихся в этих школах. В ходе ремонта были проведены работы по замене окон и дверей, обновлению электрики, а также ремонту полов, потолков, раздевалок и душевых. Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила важность улучшения материально-технической базы для создания комфортных условий обучения.