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В Хабаровском крае пытаются связать крупный посёлок автобусным сообщением

Пассажирский транспорт проезжает мимо Вознесенского из-за отсутствия официальной остановки.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае намерены решить вопрос с транспортной доступностью крупного села Вознесенское. Оно расположено в правобережной части Амурского района недалеко от федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Однако междугородные автобусы проезжают мимо Вознесенского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— До перекрёстка с федеральной трассой от нас примерно 15 километров. Но, чтобы попасть на автобус до Хабаровска или Комсомольска-на-Амуре людям приходится на такси или попутках проезжать куда более дальние расстояния до соседних населённых пунктов. На повороте к Вознесенскому нет остановочного павильона. Водители автобусов проезжают мимо. По правилам они там не могут останавливаться, так как официальная остановка не оборудована, — рассказали корреспонденту нашего издания жители Вознесенского.

Эту проблему в своём обращении в Законодательную думу Хабаровского края вынесли на обсуждение депутаты Амурского района. Комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры регионального парламента организовал совещание по этой теме. В нём приняли участие представители местных властей, краевого Минтранса, Госавтоинспекции, Росавтодора.

— Представитель Росавтодора объяснила, что строительство остановки запланировано на III квартал 2025 года. Депутаты предложили оборудовать временную остановку уже в этом году, а также организовать для пассажиров продажу электронных билетов, — отметил в своём Телеграм-канале глава профильного комитета Закдумы края Валерий Постельник.

Также парламентарии взяли на контроль ситуацию с плохой работой перевозчика на маршруте № 225, который в межнавигационный период связывает Вознесенское с Амурском.