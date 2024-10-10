В Хабаровском крае пытаются связать крупный посёлок автобусным сообщением

— До перекрёстка с федеральной трассой от нас примерно 15 километров. Но, чтобы попасть на автобус до Хабаровска или Комсомольска-на-Амуре людям приходится на такси или попутках проезжать куда более дальние расстояния до соседних населённых пунктов. На повороте к Вознесенскому нет остановочного павильона. Водители автобусов проезжают мимо. По правилам они там не могут останавливаться, так как официальная остановка не оборудована, — рассказали корреспонденту нашего издания жители Вознесенского.