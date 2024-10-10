«Посмотрим, что сможем выжать из команды». Белорус Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»

9 октября российский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» назначил на пост главного тренера команды белоруса Виктора Гончаренко. В клубе сообщили, что контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.
Днем ранее, 8 октября, «Пари НН» уволил с этого поста сербский штаб во главе с Сашей Иличем.
После 11 туров российской Премьер-лиги клуб одержал 3 победы, 2 раза сыграл вничью и 6 раз проиграл. С 11 очками нижегородцы занимают 12 место среди 16 команд.
Это положение, конечно же, не устраивает клуб. 13-я и 14-я команды по итогам чемпионата вынуждены будут отстаивать место в РПЛ в стыковых матчах, а 15-я и 16-я сразу же вылетят в Первую лигу. Пока не поздно, нижегородцам нужно выбираться из низов таблицы.
В прошлом сезоне «Пари НН» занял в чемпионате 13-е место, но отстоял право остаться в элитном дивизионе в стыковых матчах. Экс-тренер БАТЭ Виктор Гончаренко работает в российской Премьер-лиге с 2013 года, когда возглавил «Кубань». Также он за это время успел поработать в «Урале», «Уфе» и «Краснодаре».
Главные его успехи связаны с московским ЦСКА, где он первую половину сезона 2015/2016 работал старшим тренером, а с декабря 2016 года возглавил команду. С армейцами Гончаренко дважды завоевывал серебряные медали, а также выиграл Суперкубок. С ЦСКА он играл и в Лиге чемпионов, где дважды обыграл мадридский «Реал». В сезоне-2017/18 армейцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы.
Последней командой, с которой Гончаренко работал перед приходом в Нижний Новгород, был «Урал» из Екатеринбурга. Он вернулся спасать эту команду в августе 2022-го. После пяти туров «Урал» занимал последнее 16-е место, набрав лишь одно очко. Сезон 2022/2023 под его руководством екатеринбуржцы завершили на 11-м месте с 36 очками.
В следующем чемпионате «Урал» сыграл неудачно и, заняв 14-е место, попал в стыки, где уступил место в РПЛ «Акрону». Но с Гончаренко расстались еще после поражения в первом стыковом матче в мае 2024 года.
И вот Виктор Гончаренко нашел новую команду, которую снова надо спасать. В интервью клубной пресс-службе Виктор Михайлович признался, что решение о подписании контракта было принято не сразу:
— Не стану скрывать, что это были сложные дни, так как нам нужно было согласовать много разных нюансов.
Гончаренко сказал, что ему хочется развивать футболистов, игру команды и ту модель, что будет определена.
Он рассчитывает и на поддержку болельщиков:
— Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата.
По словам тренера, ему хочется, чтобы на матчи приходило больше зрителей, ведь «7−8 тысяч болельщиков для такого прекрасного стадиона маловато».
Гончаренко приехал в Нижний Новгород со своими идеями.
— Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками- тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло, — сказал белорусский тренер.
А чтобы подняться выше в турнирной таблице, игроки, как говорит Гончаренко, должны «выходить заряженными и готовыми».
На вопрос, в какой футбол будет играть «Пари НН», тренер ответил:
— Давайте наберемся терпения. В РПЛ много нюансов. Повторюсь, у нас есть идеи, посмотрим, что сможем выжать из команды. Но на все нужно время.
Ближайшие два матча «Пари НН» сыграет на домашнем стадионе: 19 октября примет «Ростов», а 27-го — московский «Спартак».
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