«Посмотрим, что сможем выжать из команды». Белорус Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»

Это положение, конечно же, не устраивает клуб. 13-я и 14-я команды по итогам чемпионата вынуждены будут отстаивать место в РПЛ в стыковых матчах, а 15-я и 16-я сразу же вылетят в Первую лигу. Пока не поздно, нижегородцам нужно выбираться из низов таблицы.