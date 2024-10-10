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В Беларуси создали умный лифт. Что он умеет

«Могилевлифтмаш» представил умный лифт. Он сам выбирает нужный этаж и идентифицирует пользователя. О разработке сообщил﻿ Минпром.

Лифт поддерживает уникальную технологию бесключевого доступа по BLE в формате «свободные руки». То есть лифтом можно управлять через смартфон, а администрировать — через облачный сервис.

Чтобы пользоваться лифтом, нужно загрузить на смартфон специальное приложение. Через него по Bluetooth лифт определяет, что на определенном этаже есть вызов, приезжает и открывает дверь. Человек входит в кабину, лифт его идентифицирует и доставляет на закрепленный за пользователем в программе этаж.

По прогнозам экспертов, срок службы таких лифтов будет больше, чем обычных. Это возможно благодаря тому, что сокращается количество нажатий на кнопки этажей внутри кабины.

Белорусские лифты будут выпускать в Азербайджане.