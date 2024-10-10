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Пермские приставы выманили должника из жилья под предлогом вымышленного коммунального ЧП

Пермские приставы выманили из жилья должника, сымитировав чрезвычайную ситуацию в доме, сообщает управление ФССП по Пермскому краю.

Источник: Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы ведомства, должник задолжал 500 тыс. руб. по двум кредитным договорам, при этом он указал приставам об отсутствии у него активов на погашение долга. Согласно ответу из регистрирующих органов, за гражданином числилась лишь доля в квартире, которая являлась его единственным жильем. При визите приставов должник двери не открыл.

Тогда бригада приставов попросила соседа постучать к неплательщику и сообщить ему о коммунальной аварии. Гражданин отреагировал и открыл дверь. В итоге была проведена опись имущества. Приставы наложили арест на бытовую технику и гаджеты. В дальнейшем должник погасил кредиты.