Пермские приставы выманили должника из жилья под предлогом вымышленного коммунального ЧП

По сообщению пресс-службы ведомства, должник задолжал 500 тыс. руб. по двум кредитным договорам, при этом он указал приставам об отсутствии у него активов на погашение долга. Согласно ответу из регистрирующих органов, за гражданином числилась лишь доля в квартире, которая являлась его единственным жильем. При визите приставов должник двери не открыл.