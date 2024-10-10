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В Башкирии полицейские гнались за пьяным 68-летним пенсионером

Мужчина опасно маневрировал по дороге.

В Хайбуллинском районе госавтоинспекторам пришлось гнаться за 68-летним злостным нарушителем, который гнал по проезжей части на 65-м километре автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, во время патрулирования полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106, который превысил скорость во время движения. Водитель игнорировал требования об остановке.

Тогда автоинспекторам пришлось начать преследование.

«В ходе погони правонарушитель попытался совершить ДТП с патрульной машиной, но не справился с управлением. Его транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В дорожной аварии никто не пострадал», — прокомментировал начальник ГАИ.

За рулем был 68-летний житель Оренбургской области. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, уверяя полицейских, что трезв. В отношении него составили несколько административных протоколов. Автомобиль поместили на штрафстоянку.