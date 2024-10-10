Тысячи разрушенных домов и жизней: семь самых смертоносных ураганов в истории США

Новости об урагане «Милтон» всполошили не только штат Флорида, но и всю Америку. Эксперты предупреждали, что его мощность может затмить разрушительный ураган «Катрина», который настиг юго-восток США в 2005 году. Однако это не единичные случаи стихийных бедствий, которые переживала Америка. «Вечерняя Москва» вспомнила о самых страшных ураганах в истории США и о том, чем они заканчивались.
Ураганы в штате Флорида — явление довольно частое, и связано оно с климатическими условиями региона. Примерно в начале ноября здесь стартует сезон атлантических ураганов, но иногда природа вносит свои коррективы и он наступает раньше — как сейчас произошло с «Милтоном». Кроме Флориды, особенно подвержены природным катаклизмам штаты Северная Каролина и Луизиана. Они повидали уже немало природных аномалий, но были особенно разрушительные случаи.
Он образовался на территории Флориды 2 сентября и был признан самым сильным за всю историю наблюдений. Двигаясь со скоростью 185 миль в час (в некоторых точках скорость достигала 200 миль в час), он унес 409 человеческих жизней и разрушил целые районы.
Этот ураган спустился на штат Миссисипи 17 августа и двигался со скоростью 170 миль в час. В результате бедствия погибло 259 человек, были сорваны линии электросетей, повалены деревья, берег был зачищен штормом, а соседний штат Вирджиния пострадал от наводнения, которое было спровоцировано «Камилой».
«Эндрю» затронул северо-запад Багамских островов, Южную Флориду и юго-запад Луизианы. 24 августа он ворвался в эти регионы со скоростью 165 миль в час. Стихийное бедствие унесло жизни 65 человек, разрушило тысячи домов, а общий ущерб превысил 26 миллиардов долларов.
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Этот ураган стал одним из наиболее мощных природных катаклизмов на территории Соединенных Штатов. Образовавшись на островах Теркс и Кайкос 17 сентября, он бушевал на протяжении нескольких дней. А самого пика достиг 21 сентября: тогда его скорость составила 80 миль в секунду. Ослаб он только к 24 сентября, нанеся немалый ущерб территориям региона и забрав 120 жизней.
Одновременно самый интенсивный и убыточный ураган «Вильма» сформировался в 2005 году. От него пострадали полуостров Юкатан, Куба и штат Флорида. В результате бушевавшей стихии погибли 62 человека, а материальные потери составили около 29,1 миллиарда долларов.
До «Милтона» именно «Катрину» считали самым мощным ураганом в истории США. Тогда сильнее всего пострадал Новый Орлеан в Луизиане, оказавшись под водой на 80 процентов. «Катрина» началась 23 августа, а стихла только 31 августа. Ураган не пощадил жизни почти двух тысяч людей. Так как бедствие спровоцировало техногенные катастрофы, экономические потери достигли 125 миллиардов долларов.
Он начался 10 октября и особенно сильно ударил по городам Панама-Сити и Мехико-Бич. Стихийное бедствие унесло жизни 19 человек и разрушило жилые дома и строения, нанеся ущерб в размере около 16 миллиардов долларов.
Этим ураганам присвоена пятая категория опасности по шкале Саффира — Симпсона.
Новости о приближении урагана «Милтон» появились в Сети уже в воскресенье, 6 октября, из-за чего губернатор американского штата Флорида ввел режим ЧС сразу в 35 округах. А министерство здравоохранения США в среду, 9 октября, объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. Стихийное бедствие не позволило даже провести встречу контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн в Германии, потому что глава США Джо Байден резко изменил свои планы из-за надвигающегося урагана.
По некоторым данным, мощность урагана могла достигать 270 километров в час, поэтому власти Флориды призвали людей покинуть свои дома и оставаться в безопасных местах. Специалисты не исключали также, что этот ураган мог достичь шестой категории опасности, которой пока нет в существующей шкале оценки силы погодного явления.
Перед самым ураганом в штате Флорида начали образовываться огромные смерчи. И уже спустя час появились новости о том, что стихийное бедствие настигло Флориду. Но спустя пару часов он ослабил свою скорость, понизив категорию по шкале ураганов Саффира — Симпсона до четвертой.