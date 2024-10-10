Тысячи разрушенных домов и жизней: семь самых смертоносных ураганов в истории США

Ураганы в штате Флорида — явление довольно частое, и связано оно с климатическими условиями региона. Примерно в начале ноября здесь стартует сезон атлантических ураганов, но иногда природа вносит свои коррективы и он наступает раньше — как сейчас произошло с «Милтоном». Кроме Флориды, особенно подвержены природным катаклизмам штаты Северная Каролина и Луизиана. Они повидали уже немало природных аномалий, но были особенно разрушительные случаи.