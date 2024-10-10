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Тысячи разрушенных домов и жизней: семь самых смертоносных ураганов в истории США

Новости об урагане «Милтон» всполошили не только штат Флорида, но и всю Америку. Эксперты предупреждали, что его мощность может затмить разрушительный ураган «Катрина», который настиг юго-восток США в 2005 году. Однако это не единичные случаи стихийных бедствий, которые переживала Америка. «Вечерняя Москва» вспомнила о самых страшных ураганах в истории США и о том, чем они заканчивались.

Новости об урагане «Милтон» всполошили не только штат Флорида, но и всю Америку. Эксперты предупреждали, что его мощность может затмить разрушительный ураган «Катрина», который настиг юго-восток США в 2005 году. Однако это не единичные случаи стихийных бедствий, которые переживала Америка. «Вечерняя Москва» вспомнила о самых страшных ураганах в истории США и о том, чем они заканчивались.

Вошли в историю как самые разрушительные

Ураганы в штате Флорида — явление довольно частое, и связано оно с климатическими условиями региона. Примерно в начале ноября здесь стартует сезон атлантических ураганов, но иногда природа вносит свои коррективы и он наступает раньше — как сейчас произошло с «Милтоном». Кроме Флориды, особенно подвержены природным катаклизмам штаты Северная Каролина и Луизиана. Они повидали уже немало природных аномалий, но были особенно разрушительные случаи.

«День труда», 1935 год

Он образовался на территории Флориды 2 сентября и был признан самым сильным за всю историю наблюдений. Двигаясь со скоростью 185 миль в час (в некоторых точках скорость достигала 200 миль в час), он унес 409 человеческих жизней и разрушил целые районы.

«Камилла», 1969 год

Этот ураган спустился на штат Миссисипи 17 августа и двигался со скоростью 170 миль в час. В результате бедствия погибло 259 человек, были сорваны линии электросетей, повалены деревья, берег был зачищен штормом, а соседний штат Вирджиния пострадал от наводнения, которое было спровоцировано «Камилой».

«Эндрю», 1992 год

«Эндрю» затронул северо-запад Багамских островов, Южную Флориду и юго-запад Луизианы. 24 августа он ворвался в эти регионы со скоростью 165 миль в час. Стихийное бедствие унесло жизни 65 человек, разрушило тысячи домов, а общий ущерб превысил 26 миллиардов долларов.

Ученый Чашей рассказал, как крупный взрыв на Солнце 2 октября повлиял на людей.

«Рита», 2005 год

Этот ураган стал одним из наиболее мощных природных катаклизмов на территории Соединенных Штатов. Образовавшись на островах Теркс и Кайкос 17 сентября, он бушевал на протяжении нескольких дней. А самого пика достиг 21 сентября: тогда его скорость составила 80 миль в секунду. Ослаб он только к 24 сентября, нанеся немалый ущерб территориям региона и забрав 120 жизней.

«Вильма», 2005 год

Одновременно самый интенсивный и убыточный ураган «Вильма» сформировался в 2005 году. От него пострадали полуостров Юкатан, Куба и штат Флорида. В результате бушевавшей стихии погибли 62 человека, а материальные потери составили около 29,1 миллиарда долларов.

«Катрина», 2005 год

До «Милтона» именно «Катрину» считали самым мощным ураганом в истории США. Тогда сильнее всего пострадал Новый Орлеан в Луизиане, оказавшись под водой на 80 процентов. «Катрина» началась 23 августа, а стихла только 31 августа. Ураган не пощадил жизни почти двух тысяч людей. Так как бедствие спровоцировало техногенные катастрофы, экономические потери достигли 125 миллиардов долларов.

«Майкл», 2018 год

Он начался 10 октября и особенно сильно ударил по городам Панама-Сити и Мехико-Бич. Стихийное бедствие унесло жизни 19 человек и разрушило жилые дома и строения, нанеся ущерб в размере около 16 миллиардов долларов.

Этим ураганам присвоена пятая категория опасности по шкале Саффира — Симпсона.

Наши дни

Новости о приближении урагана «Милтон» появились в Сети уже в воскресенье, 6 октября, из-за чего губернатор американского штата Флорида ввел режим ЧС сразу в 35 округах. А министерство здравоохранения США в среду, 9 октября, объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. Стихийное бедствие не позволило даже провести встречу контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн в Германии, потому что глава США Джо Байден резко изменил свои планы из-за надвигающегося урагана.

По некоторым данным, мощность урагана могла достигать 270 километров в час, поэтому власти Флориды призвали людей покинуть свои дома и оставаться в безопасных местах. Специалисты не исключали также, что этот ураган мог достичь шестой категории опасности, которой пока нет в существующей шкале оценки силы погодного явления.

Перед самым ураганом в штате Флорида начали образовываться огромные смерчи. И уже спустя час появились новости о том, что стихийное бедствие настигло Флориду. Но спустя пару часов он ослабил свою скорость, понизив категорию по шкале ураганов Саффира — Симпсона до четвертой.