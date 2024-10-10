— Любой актер — это саквояж сантехника. В зависимости от задачи он достает тот или иной инструмент. Я в кино с 2000 года. И по-прежнему учусь подбирать «ключи нужного диаметра». Есть такая работа — сниматься в кино. Я, когда смотрю что-то выдающееся, всегда представляю себе, что все эти люди на экране, которые заставляют тебя радоваться и плакать, встают утром и едут на работу. Со своим саквояжем. И, может, даже с ланч-боксом и любимой книжкой. Представьте только, герой на экране спасает мир, а ты знаешь, что в этот самый момент у него, актера, в вагоне стынут сырники, которые ему положила с собой жена. И теплые носки — на случай если похолодает.