Маломерным судам запрещено плавать по рекам Иркутской области с 10 октября

Сегодня, 10 октября, на реках Иркутской области завершился сезон навигации для маломерных судов. А это значит, что теперь нельзя пользоваться лодками, байдарками, катамаранами и других средствами передвижения. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Постановлением правительства региона допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) — с 1 мая до 10 октября. А на Ангаре — с 1 марта до 1 декабря, на озере Байкал — с 15 мая до 25 декабря, на водохранилищах — с 15 мая до 1 ноября, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Нарушители должны будут выплатить штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Напомним, лодка может покрыться льдом и начать тонуть, а это грозит гибелью людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области до конца 2030 года продлили действие материнского капитала.