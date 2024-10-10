Маломерным судам запрещено плавать по рекам Иркутской области с 10 октября

— Постановлением правительства региона допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) — с 1 мая до 10 октября. А на Ангаре — с 1 марта до 1 декабря, на озере Байкал — с 15 мая до 25 декабря, на водохранилищах — с 15 мая до 1 ноября, — рассказывают в пресс-службе ведомства.