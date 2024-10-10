В Екатеринбурге на здании на улице 8 марта появился мурал «Сквозной процесс»

Работу выполнила художница из Нижнего Новгорода Вера Шидрина. «При создании в моей голове нет литературного произведения или целой истории, поэтому оставляю пространство для интерпретации зрителей. Так получилось, что создание эскиза совпало с моей заинтересованностью в японской гравюре, и она в некоторой степени повлияла на форму», — рассказала она, отметив.