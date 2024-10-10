«Белпочта» сказала о планах открытия собственного маркетплейса в 2025 году. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора предприятия Елена Дроздович, пишет БелТА.
Дроздович обратила внимание на то, что «Белпочта» планирует открыть собственный маркетплейс в 2025 году. Сообщается, что там будут продавать товары как белорусского, так и иностранного производства.
Как напоминает БелТА, информация про создание собственного маркетплейса озвучивалась организацией в 2023 году, но проект пока еще не реализован.
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