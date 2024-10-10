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«Белпочта» сказала о планах открытия собственного маркетплейса в 2025 году

«Белпочта» сообщила про планы по открытию собственного маркетплейса.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» сказала о планах открытия собственного маркетплейса в 2025 году. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора предприятия Елена Дроздович, пишет БелТА.

Дроздович обратила внимание на то, что «Белпочта» планирует открыть собственный маркетплейс в 2025 году. Сообщается, что там будут продавать товары как белорусского, так и иностранного производства.

Как напоминает БелТА, информация про создание собственного маркетплейса озвучивалась организацией в 2023 году, но проект пока еще не реализован.

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