aespa выпустили сингл-альбом из сольных треков участниц SYNK: PARALLEL LINE

Композиции записаны в разных жанрах. Трек Карины UP — энергичный хип-хоп; Dopamine от Жизель — R&B в среднем темпе, созданный в соавторстве с Синтарой Ясудой, продюсером релиза Eternal (2024) Арианы Гранде; «Bored!» от Ниннин — танцевальный R&B, а Spark от Винтер — сентиментальный поп с примесью хауса.