Сергей Шелест сообщил, что к зиме для Омска подготовят 400 единиц техники

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что дорожники уже подготовили к зиме 362 единицы техники. Еще 38 единиц подготовят к 1 ноября.
Как отметил градоначальник, по нормативу город должен иметь 1800 единиц техники. Эту зиму город будет справляться со снегом имеющимися силами.
В этом году для Омска закупили 8 тяжелых грейдеров, а также погрузчики, шнекороторы, самосвалы и навесное оборудование.
Город также имеет дефицит кадров — вместо 4000−5000 человек, сейчас работают около 1200. Многие предприятия и управляющие компании столкнулись с дефицитом кадров.
Сейчас в мэрии выделяют дополнительные средства на зарплату дорожкам и покупку техники. До конца 2024 года город ждет поставки еще 41 единицы техники.
На следующий год в бюджете на эти цели заложили на 50 млн рублей больше — 200 млн вместо 150 млн.