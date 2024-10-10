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Сергей Шелест сообщил, что к зиме для Омска подготовят 400 единиц техники

Этой зимой для города будут трудиться порядка 1200 дорожников.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что дорожники уже подготовили к зиме 362 единицы техники. Еще 38 единиц подготовят к 1 ноября.

Как отметил градоначальник, по нормативу город должен иметь 1800 единиц техники. Эту зиму город будет справляться со снегом имеющимися силами.

В этом году для Омска закупили 8 тяжелых грейдеров, а также погрузчики, шнекороторы, самосвалы и навесное оборудование.

Город также имеет дефицит кадров — вместо 4000−5000 человек, сейчас работают около 1200. Многие предприятия и управляющие компании столкнулись с дефицитом кадров.

Сейчас в мэрии выделяют дополнительные средства на зарплату дорожкам и покупку техники. До конца 2024 года город ждет поставки еще 41 единицы техники.

На следующий год в бюджете на эти цели заложили на 50 млн рублей больше — 200 млн вместо 150 млн.