Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С утра 10 октября в центре Ростова не работают светофоры

В центре Ростова-на-Дону произошло отключение светофоров, собираются пробки.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 октября светофоры в центре Ростова-на-Дону оказались обесточены при плановом отключении электричества. Об этом сообщают городские власти.

Светофоры не будут регулировать движение до 20 часов вечера. Речь идет о технике, установленной на пересечениях Большой Садовой с Ворошиловским и Соколова, а также на пересечении Соколова и Суворова.

Автомобилистов просят учитывать обстановку и выбирать альтернативные маршруты. Добавим, судя по электронным интернет-картам, в указанном районе сейчас собираются дорожные пробки.