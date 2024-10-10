С утра 10 октября в центре Ростова не работают светофоры

Утром 10 октября светофоры в центре Ростова-на-Дону оказались обесточены при плановом отключении электричества. Об этом сообщают городские власти.
Светофоры не будут регулировать движение до 20 часов вечера. Речь идет о технике, установленной на пересечениях Большой Садовой с Ворошиловским и Соколова, а также на пересечении Соколова и Суворова.
Автомобилистов просят учитывать обстановку и выбирать альтернативные маршруты. Добавим, судя по электронным интернет-картам, в указанном районе сейчас собираются дорожные пробки.