В Перми рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию города

Рабочие сломали арт-объект, установленный в Перми к 300-летию города.
Как рассказывает сообщество «Подслушано Гайва и Орджо», об инциденте стало известно вечером 9 октября. Речь идёт о шестиметровом цветке, который был установлен на аллее на улице Репина в микрорайоне Гайва. Арт-объект стал подарком «Корпорации ПСС» к 400-летию микрорайона и 300-летию Перми и был возведён в сентябре 2023 года. В начале октября 2024 года неравнодушные пермяки заметили, что один из цветков оказался опасно наклонён в сторону.
В «Корпорации ПСС» объяснили, что знают о происшествии и его причинах. По словам организации, виной всему рабочие, которые меняли бордюр на клумбе.
«Подрядчик, выполнявший работы по установке бордюрного камня на клумбе, зацепил краном трос, который поддерживал одну ветку, и сломал её. Ситуация под контролем», — рассказывает предприятие.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другой повреждённой скульптуре, которая расположена в центре Перми на Комсомольском проспекте. Металлическая кошка на батарее, стоящая на перекрёстке с улицей Швецова была повреждена неизвестным вандалом, который попал на камеры уличного наблюдения.