В Перми рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию города

Как рассказывает сообщество «Подслушано Гайва и Орджо», об инциденте стало известно вечером 9 октября. Речь идёт о шестиметровом цветке, который был установлен на аллее на улице Репина в микрорайоне Гайва. Арт-объект стал подарком «Корпорации ПСС» к 400-летию микрорайона и 300-летию Перми и был возведён в сентябре 2023 года. В начале октября 2024 года неравнодушные пермяки заметили, что один из цветков оказался опасно наклонён в сторону.