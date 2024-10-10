«Внутренний туризм на просторах Союзного государства напрямую стимулирует рост экономики наших государств благодаря активизации розничной торговли в сфере потребительских услуг», — говорится в обращении Бориса Грызлова.
В 2023 году свыше 175 тыс. российских гостей в рамках организованных туров посетили белорусские санаторно-курортные оздоровительные и другие учреждения. А в местных агроусадьбах отдыхало 11 тыс. человек. Всего за год Беларусь посетили свыше 4,8 млн россиян, что составляет около 85% от общего количества иностранцев.
«Несмотря на введенный безвизовый режим для европейцев, именно россияне составляют основу туристического потока в Беларусь», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В свою очередь белорусские туристы в прошлом году предприняли 111 тыс. организованных поездок в Россию. Причем эти цифры не учитывают тех граждан, которые решили отдохнуть самостоятельно.
Грызлов: россияне составляют основу туристического потока в Беларусь
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне составляют сегодня основу туристического потока в Беларусь, и нашими странами обсуждается увеличение совместных маршрутов. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов заявил в приветственном слове на II Международном конгрессе туроператоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
«Внутренний туризм на просторах Союзного государства напрямую стимулирует рост экономики наших государств благодаря активизации розничной торговли в сфере потребительских услуг», — говорится в обращении Бориса Грызлова.