Власти Советска обещают вернуть брусчатку на две исторические улицы

В начале сентября жители Советска обратились в редакцию «Нового Калининграда» с просьбой выяснить у властей муниципалитета, что они собираются сделать с историческим мощением (в том числе с мелкоформатной базальтовой брусчаткой). По их словам, рабочие грузили камень в ящики и вывозили в неизвестном направлении.