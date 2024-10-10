Власти Советска обещают вернуть брусчатку на две исторические улицы

Власти Советска обещают частично вернуть историческое дорожное покрытие на улицы Луначарского и Красноармейскую. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель главы администрации округа Аркадий Данилов в ответе на официальный информзапрос.
По его словам, брусчатое дорожное покрытие на улице Луначарского начали демонтировать ещё в 2022—2023 годах при проведении капитального ремонта инженерных сетей. Далее в июне-июле этого года «в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги» были демонтированы остатки брусчатого и булыжного покрытия автомобильной дороги.
«Брусчатый камень находится на хранении в муниципальном предприятии Советского городского округа, — пояснил Данилов. — Проектом предусмотрен частичный возврат брусчатого исторического покрытия. В настоящее время работы выполняются».
Кроме того, Данилов уверяет, что частично брусчатка вернётся и на улицу Красноармейскую, где идёт реализация проекта «Музей под открытым небом города Советска».
«Брусчатое покрытие и гранитные плиты там подлежат повторному использованию, — продолжил чиновник. — Подрядные организации, привлеченные для выполнения работ, приняли на себя обязательства по реализации объекта в целом, в том числе по укладке исторической брусчатки и гранитных плит. В рамках реализации объекта “Музей под открытым небом города Советска” будут применены следующие покрытия: натуральная историческая брусчатка, гранитные плиты, бетонная цветная прессованная тротуарная плитка, гранитный бортовой камень, бетонный бортовой камень».
В начале сентября жители Советска обратились в редакцию «Нового Калининграда» с просьбой выяснить у властей муниципалитета, что они собираются сделать с историческим мощением (в том числе с мелкоформатной базальтовой брусчаткой). По их словам, рабочие грузили камень в ящики и вывозили в неизвестном направлении.