Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется западной четверти, по востоку местами прогнозируется порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от +2 градусов по западу и до +10 градусов по востоку. Днем будет от +8 до +14 градусов.