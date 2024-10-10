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Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября

Резкое похолодание прогнозируется в Беларуси 12 октября.

Сейчас в Харрисбурге: +11° 3 м/с 62% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября, в субботу, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 октября на большей части территории страны, а в дневные части по востоку сохранится влияние активной фронтальной системы. Говорится, что днем в западных, а также центральных районах погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

Синоптики обратили внимание на то, что также ожидается поступление прохладных воздушных масс со Скандинавии. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы на большей части территории Беларуси, а днем по востоку пройдут дожди.

«Ночью и утром местами по стране ожидаются сильные дожди», — сказано в сообщении.

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется западной четверти, по востоку местами прогнозируется порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от +2 градусов по западу и до +10 градусов по востоку. Днем будет от +8 до +14 градусов.