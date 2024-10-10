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Землю накроет сильнейшая за последние дни магнитная буря

Класс предстоящей магнитной бури оценивается как G4, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Головные боли у женщины при магнитных бурях.
Источник: Freepik

Синоптик подчеркнул, что магнитный шторм, который настигнет Землю 10 октября, будет сравним по силе с бурей в мае 2024 года. Не исключено, что он станет самым масштабным подобным явлением за весь минувший год.

По информации эксперта, интенсивность магнитных бурь в ближайшие сутки будет колебаться от средней до очень сильной. Продолжаться они будут до конца 11 октября.

В субботу ожидается новая буря, но с несколько меньшей интенсивностью, чем сегодня. Прекращение магнитного шторма ожидается на Земле только к концу воскресенья.

В последние дни магнитные бури происходят на Земле регулярно. Их возникновение специалисты связывают со вспышками на Солнце, которые и оказывают соответствующий эффект. 7 октября на Земле начался магнитный шторм относительно невысокой интенсивности, но в течение последующих дней его класс постепенно повышался.

Метеозависимым людям необходимо внимательнее относиться к состоянию своего здоровья в эти дни. Магнитные бури способны вызвать обострения сердечно-сосудистых заболеваний, скачки давления, бессонницу, а также привести к образованию тромбов.