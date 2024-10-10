Стоматолог Сумцова рассказала, чем опасен зубной камень и как его предотвратить

Минимальное время, которое рекомендуется затрачивать на утренние и вечерние ритуалы в ванной, должно составлять не менее четырех минут. Это значит, что каждой единице необходимо уделять по восемь секунд. Именно так можно качественно и тщательно произвести чистку зубов, удалив налет, который со временем спровоцирует размножение микробов и бактерий.