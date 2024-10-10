Белоруска стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная — 2024»

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Белоруска Наталья Дорошко стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная — 2024» (Mrs Universe 2024), об этом сообщается в соцсетях организаторов мероприятия.
Международный конкурс проходил в 2 по 10 октября в городе Инчхоне (Южная Корея). В финале участвовали женщины из Азиатско-тихоокеанского региона, Европы, США и постсоветского пространства.
Первой вице-миссис стала представительница Северной Азии Никита Кушва, третье место заняла россиянка Наталья Чистякова.
Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года. Участвовать в нем могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет.
Особенность конкурса в том, что это не просто смотр красоты замужних девушек, но и социальный проект, участницы которого освещают какую-то важную проблему.
В 2015 году международный конкурс «Миссис Вселенная» проходил в Минске. Победительницей тогда стала представительница Канады Эшли Бернем.