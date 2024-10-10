Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге досрочно завершили ремонт Донского водовода

В Таганроге досрочно завершили ремонт водовода, идет заполнение системы
Источник: Комсомольская правда

Специалисты «Водоканала» в Таганроге досрочно завершили ремонт очистных Донского водовода. Об этом 10 октября в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Сейчас идет постепенное заполнение системы водой, — сообщила Светлана Камбулова.

Управленец добавила, что в некоторых районах ресурс в краны уже подали. До конца суток вода должна вернуться во все дома, попавшие под отключение.

Напомним, масштабные работы по замене запорной арматуры и участков трубопровода начали 9 октября. Планировалось привести в порядок около 30 метров коммуникаций.

В связи с этим были временно снижены параметры подачи воды, эта ситуация, в том числе, коснулась ряда школ и детсадов. Воду с пониженным давлением планировали подавать до 4 часов утра 11 октября.