В Таганроге досрочно завершили ремонт Донского водовода

Специалисты «Водоканала» в Таганроге досрочно завершили ремонт очистных Донского водовода. Об этом 10 октября в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Сейчас идет постепенное заполнение системы водой, — сообщила Светлана Камбулова.
Управленец добавила, что в некоторых районах ресурс в краны уже подали. До конца суток вода должна вернуться во все дома, попавшие под отключение.
Напомним, масштабные работы по замене запорной арматуры и участков трубопровода начали 9 октября. Планировалось привести в порядок около 30 метров коммуникаций.
В связи с этим были временно снижены параметры подачи воды, эта ситуация, в том числе, коснулась ряда школ и детсадов. Воду с пониженным давлением планировали подавать до 4 часов утра 11 октября.