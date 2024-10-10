Жительница Заларинского района купила на маткапитал квартиру и продала ее

Жительница Заларинского района потратила материнский капитал на покупку квартиры, а в последующем продала ее. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, женщина проживала с двумя детьми и решила потратить сертификат на 387 тысяч рублей на покупку квартиры в Усольском районе.