Жительница Заларинского района купила на маткапитал квартиру и продала ее

Жительница Заларинского района потратила материнский капитал на покупку квартиры, а в последующем продала ее. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, женщина проживала с двумя детьми и решила потратить сертификат на 387 тысяч рублей на покупку квартиры в Усольском районе.
— Однако приобретенное жилье не было оформлено в общую долевую собственность с двумя детьми в течение шести месяцев после получения господдержки, — сообщили в пресс-службе ведомства.
После покупки она продала квартиру третьим лицам, что противоречит закону. Учитывая полученную информацию прокуратура передала дело в суд. Инстанция удовлетворила требования и потребовала женщину вернуть деньги маткапитала.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20-летний студент из Иркутска погиб в зоне спецоперации. Молодой человек отправился на передовую добровольцем.