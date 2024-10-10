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Жительница Заларинского района купила на маткапитал квартиру и продала ее

Мать двоих детей потребовали вернуть деньги.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Заларинского района потратила материнский капитал на покупку квартиры, а в последующем продала ее. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, женщина проживала с двумя детьми и решила потратить сертификат на 387 тысяч рублей на покупку квартиры в Усольском районе.

— Однако приобретенное жилье не было оформлено в общую долевую собственность с двумя детьми в течение шести месяцев после получения господдержки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

После покупки она продала квартиру третьим лицам, что противоречит закону. Учитывая полученную информацию прокуратура передала дело в суд. Инстанция удовлетворила требования и потребовала женщину вернуть деньги маткапитала.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20-летний студент из Иркутска погиб в зоне спецоперации. Молодой человек отправился на передовую добровольцем.