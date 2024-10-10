Названа самая дефицитная профессия в Калининградской области

При том, что зарплаты врачей достигли 91 тысячи рублей — на 17% выше, чем в 2023 году. Индекс активных резюме на одну вакансию врача составляет 0,7.
В целом, рынок труда Калининградской области испытывает кадровый дефицит — число соискателей на одну вакансию не превышает 4 человек, сообщает сервис hh. ru.
Отметим, наиболее высокие зарплаты в Калининградской области сварщиков, токарей, фрезеровщиков и шлифовальщиков — от 122500 до 131700 рублей. А вот самые низкие — у дворников и уборщиц — от 39900 до 42600 рублей.