Названа самая дефицитная профессия в Калининградской области

Отметим, наиболее высокие зарплаты в Калининградской области сварщиков, токарей, фрезеровщиков и шлифовальщиков — от 122500 до 131700 рублей. А вот самые низкие — у дворников и уборщиц — от 39900 до 42600 рублей.