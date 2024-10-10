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Названа самая дефицитная профессия в Калининградской области

Врачи стали самой дефицитной вакансией в Калининградской области: на одну вакансию приходится лишь один соискатель.

Источник: Янтарный край

При том, что зарплаты врачей достигли 91 тысячи рублей — на 17% выше, чем в 2023 году. Индекс активных резюме на одну вакансию врача составляет 0,7.

В целом, рынок труда Калининградской области испытывает кадровый дефицит — число соискателей на одну вакансию не превышает 4 человек, сообщает сервис hh. ru.

Отметим, наиболее высокие зарплаты в Калининградской области сварщиков, токарей, фрезеровщиков и шлифовальщиков — от 122500 до 131700 рублей. А вот самые низкие — у дворников и уборщиц — от 39900 до 42600 рублей.

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