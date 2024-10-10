В Перми закрыли массажный салон, где оказывали интимные услуги

В Перми полиция разоблачила заведение, где под прикрытием «массажного салона» оказывались интимные услуги и продавался алкоголь. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД региона.
«В жилом доме на бульваре Гагарина сотрудники полиции проверили массажный салон. В ходе проверки выяснилось, что в заведении продают алкоголь без лицензии, предпринимательская деятельность осуществляется без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП или самозанятого, а также без кассовой техники. Более того, в салоне так называемые массажистки оказывали интимные услуги за деньги», — уточнили в ведомстве.
В отношении сотрудниц салона зафиксировали административные правонарушения «Занятие проституцией». А в отношении организатора незаконной деятельности могут завести уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».
Кроме того, полицейские изъяли из незаконного оборота почти 50 литров алкоголя на сумму свыше 55 тысяч рублей.