В Перми закрыли массажный салон, где оказывали интимные услуги

«В жилом доме на бульваре Гагарина сотрудники полиции проверили массажный салон. В ходе проверки выяснилось, что в заведении продают алкоголь без лицензии, предпринимательская деятельность осуществляется без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП или самозанятого, а также без кассовой техники. Более того, в салоне так называемые массажистки оказывали интимные услуги за деньги», — уточнили в ведомстве.