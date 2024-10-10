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В Перми закрыли массажный салон, где оказывали интимные услуги

На организатора преступной деятельности могут завести уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Перми полиция разоблачила заведение, где под прикрытием «массажного салона» оказывались интимные услуги и продавался алкоголь. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД региона.

«В жилом доме на бульваре Гагарина сотрудники полиции проверили массажный салон. В ходе проверки выяснилось, что в заведении продают алкоголь без лицензии, предпринимательская деятельность осуществляется без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП или самозанятого, а также без кассовой техники. Более того, в салоне так называемые массажистки оказывали интимные услуги за деньги», — уточнили в ведомстве.

В отношении сотрудниц салона зафиксировали административные правонарушения «Занятие проституцией». А в отношении организатора незаконной деятельности могут завести уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Кроме того, полицейские изъяли из незаконного оборота почти 50 литров алкоголя на сумму свыше 55 тысяч рублей.