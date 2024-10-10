Пермский врач стал лауреатом премии «Первые лица»

На ежегодном Всероссийским конгрессе специалистов перинатальной медицины состоялось награждение лауреатов премии «Первые лица». Это единственная премия в России, которая призвана награждать специалистов, внесших вклад в развитие перинатальной медицины страны. Всего на конкурс в этом году поступило 56 заявок, затем из них выбрали 28 номинантов. Премий были удостоены шесть человек.
В число шести лауреатов премии вошел заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи пермской Краевой детской клинической больницы Юрий Курносов.
— Меня оценивали эксперты, доктора медицинских наук, по чьим учебникам я учился, безусловно, для меня это честь — стать лауреатом премии, — признался Юрий Курносов.
Напомним, это далеко не первая престижная награда пермского врача. По итогам 2019 года он был признан лучшим детским врачом России в номинации «Врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог».