Пермский врач стал лауреатом премии «Первые лица»

На ежегодном Всероссийским конгрессе специалистов перинатальной медицины состоялось награждение лауреатов премии «Первые лица». Это единственная премия в России, которая призвана награждать специалистов, внесших вклад в развитие перинатальной медицины страны. Всего на конкурс в этом году поступило 56 заявок, затем из них выбрали 28 номинантов. Премий были удостоены шесть человек.