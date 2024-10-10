Магнитная буря от недавней мощной вспышки на Солнце может продлиться три дня

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Астрономы прогнозируют, что недавняя вспышка класса Х1.9 на поверхности Солнца, чей выброс был направлен в сторону Земли, уже сегодня или завтра породит мощную магнитную бурю, которая, вероятно, достигнет четвертого уровня и продлится около трех суток. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
«В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего пятого уровня, сравнимых с событиями мая этого года. Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури четвертого уровня с продолжительностью до трех суток», — говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, проведенное компьютерное моделирование показывает, что выброс солнечной плазмы может достигнуть окрестностей Земли уже 10 октября во второй половине дня. Его столкновение с магнитным полем планеты приведет к появлению мощных геомагнитных возмущений, которые породят полярные сияния в умеренных широтах, вызовут проблемы с работой систем радиосвязи, а также могут негативно повлиять на орбитальную группировку спутников.
Пока астрономы не могут точно сказать, к каким последствиям приведет это проявление космической погоды, так как выброшенное Солнцем облако плазмы обладает очень большими размерами и очень неоднородной структурой как по плотности, так и по скорости. При этом исследователи предполагают, что полярные сияния дойдут до широты в 40 градусов, в результате чего их смогут увидеть жители Сочи, Владивостока, Алма-Аты.
Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.
В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3 — самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая 2020 года, когда астрономы зафиксировали рождение относительно мощной вспышки класса M. После этого активность светила резко возросла и по этому показателю текущий цикл солнечной активности (SC25) заметно превосходит предыдущий (SC24).