Магнитная буря от недавней мощной вспышки на Солнце может продлиться три дня

Пока астрономы не могут точно сказать, к каким последствиям приведет это проявление космической погоды, так как выброшенное Солнцем облако плазмы обладает очень большими размерами и очень неоднородной структурой как по плотности, так и по скорости. При этом исследователи предполагают, что полярные сияния дойдут до широты в 40 градусов, в результате чего их смогут увидеть жители Сочи, Владивостока, Алма-Аты.